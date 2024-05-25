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WHO統計：COVID-19讓全球平均壽命減少近2年 2地區減少3年

世界衛生組織（WHO）發布統計報告指出，受武漢肺炎（COVID-19）大流行影響，全球平均預期壽命減少1.8年，降回到2012年平均71.4歲的水準。（美聯社資料照）

世界衛生組織（WHO）發布統計報告指出，受武漢肺炎（COVID-19）大流行影響，全球平均預期壽命減少1.8年，降回到2012年平均71.4歲的水準。（美聯社資料照）

2024/05/25 14:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）發布統計報告指出，受武漢肺炎（COVID-19）大流行影響，全球平均預期壽命減少1.8年，降回到2012年平均71.4歲的水準。

WHO發布的2024年度「世界衛生統計」（World Health Statistics）顯示，全球過去10年的平均預期壽命逐年提升，這個趨勢在COVID-19疫情影響下被阻斷。根據WHO發布的新聞稿指出，全球平均預期壽命被拉低到71.4歲，全球平均健康餘命（HALE）在2021年也較過去減少1.5年，只有61.9歲。

同一份報告也指出，2020年COVID-19是全球第三大死因，但在一年後更躍升成為第二大死因。若以地區來劃分，美洲及東南亞受到的影響最大，平均預期壽命下降了約3年。

不過報告也指出，非傳染性疾病仍是人類最大殺手，在大流行期間，78%的非新冠死亡病例，是由心臟病、中風、癌症和癡呆等慢性疾病造成的。報告也提醒全球營養失衡的情況加劇，包含2022年全球5歲以上人口有超過10億人處於肥胖症（obesity），超過5億人則是過瘦。至於5歲以下兒童也有約1.48億人發育遲緩，4500萬人體重嚴重不足，3700萬人體重過重等。

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