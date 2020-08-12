地中海東部探勘爭議調停破局 土耳其希臘兩國關係瀕臨瓦解

目前土耳其的奧魯克雷斯（圖中紅白船）仍在希臘克里特島以南的海域進行探勘，而希臘海軍與空軍也被調往地中海東部，雙方劍拔弩張。（美聯社）

2020-08-12 20:21:37

〔即時新聞／綜合報導〕地中海東部海底的石油開採權，使土耳其與希臘這兩個世仇的外交關係再次急速惡化，由於土耳其近期派遣探勘船前往地中海東部探勘地下油氣田，並闖入了希臘與賽普勒斯聲稱的專屬經濟海域，引起希臘強烈不滿；雖然德國與西班牙等國試圖從中調停，但最後仍破局；目前土耳其的研究船仍在希臘克里特島（Crete）以南的海域進行探勘，而希臘海軍與空軍也被調往地中海東部，雙方劍拔弩張。

綜合外媒報導，雖然希臘與土耳其是同屬北約組織的「盟邦」，但近期因為地中海東部的大片潛在石化資源使兩國關係極速惡化；由於土耳其與希臘各自對於地中海東部的海底碳氫資源區域的主張範圍出現爭議，希臘主張由克里特島的大陸架延伸到賽普勒斯之間的海域是專屬經濟海域，但土耳其反對將島嶼的大陸架列入範圍。

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德國與西班牙原先試圖調停，希臘與土耳其在經過2個多月的談判後，一度對一份聯合聲明達成共識，然而希臘卻在8月6日與埃及秘密簽訂一份海上經濟海域範圍協議，將地中海東部大片海域全部劃入希臘的經濟海域範圍，引起土耳其強烈不滿；兩國的談判不僅破局，土耳其更在8月6日埃及與希臘簽訂協議的同天，在希臘的克里特島與卡索斯島（Kasos）之間的海域發動海上軍演，誓言將「徹底探勘這片海域」。

希臘宣稱，與埃及簽署的協議可以讓土耳其與利比亞民族團結政府（GNA）所簽署的海上經濟領域協議無效，這個協議也將地中海東部大片經濟海域劃歸土耳其；歐盟目前已施壓土耳其重回談判桌，揚言不排除發動更多制裁手段，而美國則保持中立，但對土耳其進行探勘的行為保持高度關注，並呼籲土耳其恢復談判。

目前土耳其的研究船奧魯克雷斯（Oruc Reis）不僅仍在特里特島以南的海域進行探勘，土耳其更派出軍艦護航、無人機進行空中偵查，土國政府昨天（8月11日）更批准了該片海域的探勘執照，使地區緊張升級；希臘除了尋求歐盟召開緊急會議外，也派出軍艦對峙，並將海軍與空軍調往地中海東部，希臘甚至警告土耳其，若執意在這片海域進行探勘、鑽井甚至是開採石油氣，「那就是宣戰」；根據當地媒體指出，除了產假與育嬰假，目前希臘軍人全部停休返營待命。

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