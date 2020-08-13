土耳其地中海探勘惹議 法希加強駐軍籲和平對話

土耳其近期派船隻前往地中海東部探勘地下油氣田，導致土耳其和希臘兩國的緊張情勢加劇。（路透）

2020-08-13 10:40:11

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其近期派船隻前往地中海東部探勘地下油氣田，導致土耳其和希臘兩國的緊張情勢加劇，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）12日也發表聲明表示，將加強地中海東部的駐軍，並呼籲土耳其停止在爭議性水域開採石油和天然氣。

綜合外媒報導，法總理辦公室12日聲明宣布，馬克宏將增派法軍至地中海東部，監控當地的局勢。馬克宏在與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）熱線後，對土耳其「單方面」的探勘行動表示擔憂。並呼籲，同為北約（NATO）成員國的土耳其應停止探勘，以進行和平對話。

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土耳其探勘船前往地中海東部後，希臘也派遣軍艦監控，總理米佐塔基斯則聲明表示，在封閉的區域內聚集大量的軍事資源，發生衝突的風險明顯增加。但米佐塔基斯強調，「挑釁無法解決事情」，希臘不希望緊張局勢升溫，呼籲土耳其重新開始對話。

馬克宏7月時就曾提出，土耳其侵犯希臘和賽普勒斯的領海主權，呼籲歐盟對土耳其實施制裁。法國和土耳其兩國的關係也因為利比亞衝突持續惡化。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則在12日稍早宣布，週五（14日）將舉行外交部長特別會議，討論東地中海、黎巴嫩和白俄羅斯等議題。

法國總統馬克宏（右）與希臘總理米佐塔基斯（左）熱線後，聲明宣布將加強地中海駐軍。（法新社資料照）

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