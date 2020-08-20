雙洪合流來襲！ 重慶水位破紀錄 逾2萬店家滅頂、26萬人受災
〔即時新聞／綜合報導〕中國四川近日連日暴雨，16日嘉陵江形成「嘉陵江2020年第2號洪水」，17日長江上游形成「長江2020年第5號洪水」，兩道洪水在重慶匯集，形成流量超過每秒74000立方公尺洪峰，長江上游重要的水文監測站寸灘站今（20日）早流量高達每秒74500立方公尺，水位升至191.55公尺，破了1981年洪水水位191.41公尺紀錄，重慶城區安危面臨考驗。
綜合中國媒體報導，寸灘站是長江上游重要的水文監測站，其水位高低直接關係重慶中心城區安危，長江、嘉陵江兩道洪水在重慶匯集，今早10點寸灘站水位升至191.55公尺，不但大大超過183.50公尺的保證水位，更破了設站以來的最高水位紀錄，原紀錄為1981年洪水時的191.41公尺，重慶面臨40年以來的最大洪水來襲。
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重慶市內多處臨江道路、橋樑、碼頭、濱水公園廣場滅頂，在重慶主城繁華商圈南濱路，洪水漫過濱江公路，沿街一樓建築普遍進水；緊鄰嘉陵江的磁器口古鎮入口處已被淹沒，洪水甚至逼近臨街店舖的3樓。
官方數據顯示，目前重慶已有2萬餘家商舖被淹、26萬餘人受災。