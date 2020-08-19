重慶災情慘重！低窪店家遭淹 洪水直接湧入飯店大廳

重慶市水利局18日首次啟動一級防汛應急，目前多地景點傳出災情，市中心的南濱路幾乎完全淹沒，洪水還直接湧入重慶喜來登飯店大廳，相當驚人。（圖取自微博，本報合成）

2020-08-19 21:54:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國連日暴雨成災，第5號洪水過境重慶，重慶市水利局18日首次啟動一級防汛應急，目前多地景點傳出災情，市中心的南濱路幾乎完全淹沒，只露出路牌一角，洪水還直接湧入重慶喜來登飯店大廳，相當驚人。

綜合外媒報導，長江多條支流爆發洪水，洪水正往下游直衝，三峽大壩明（20）日將面臨建庫以來最大入庫洪峰，預計流量將高達每秒74000立方公尺，為此今日緊急開啟10孔洩洪，下洩流量已達到每秒48000立方公尺，也是三峽建庫以來最大下洩流量。

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第5號洪水過境重慶，造成嚴重災情，成重慶1981年以來經歷過最大的洪災。18日重慶渝中區部分路段就已出現滾滾洪水，位於市中心南岸區的臨江公園、以傳統建築聞名的洪崖洞一樓也都被淹沒，重慶市水利局急啟動有史以來首次一級防汛應急。

重慶市中心19日水位持續上漲，南濱路多處路端被淹，路旁的巴士站牌更淹到只剩上蓋，洪水還直接湧入重慶喜來登飯店大廳；觀光景點磁器口古鎮也受到洪水波及，地勢低窪的商店全部遭到淹沒，只看得到招牌，目前該景點已經關閉。

從重慶水利局發布的洪水預警得知，長江部分，渝中區菜園壩站20日上午將出現最高水位，將超過保證水位8至9公尺；而江北區寸灘站20日將出現最高水位，將超過保證水位8至9公尺。長江上游支流嘉陵江部分，沙坪壩區磁器口站20日凌晨將出現最高水位，將超過保證水位9至10公尺。

重慶市中心受災，圖為重慶長濱路19日遭淹。（圖取自微博）

重慶市中心受災，圖為重慶菜園壩地區19日遭淹。（圖取自微博）

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