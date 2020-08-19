為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    重慶災情慘重！低窪店家遭淹 洪水直接湧入飯店大廳

    重慶市水利局18日首次啟動一級防汛應急，目前多地景點傳出災情，市中心的南濱路幾乎完全淹沒，洪水還直接湧入重慶喜來登飯店大廳，相當驚人。（圖取自微博，本報合成）

    重慶市水利局18日首次啟動一級防汛應急，目前多地景點傳出災情，市中心的南濱路幾乎完全淹沒，洪水還直接湧入重慶喜來登飯店大廳，相當驚人。（圖取自微博，本報合成）

    2020-08-19 21:54:59

    〔即時新聞／綜合報導〕中國連日暴雨成災，第5號洪水過境重慶，重慶市水利局18日首次啟動一級防汛應急，目前多地景點傳出災情，市中心的南濱路幾乎完全淹沒，只露出路牌一角，洪水還直接湧入重慶喜來登飯店大廳，相當驚人。

    綜合外媒報導，長江多條支流爆發洪水，洪水正往下游直衝，三峽大壩明（20）日將面臨建庫以來最大入庫洪峰，預計流量將高達每秒74000立方公尺，為此今日緊急開啟10孔洩洪，下洩流量已達到每秒48000立方公尺，也是三峽建庫以來最大下洩流量。

    第5號洪水過境重慶，造成嚴重災情，成重慶1981年以來經歷過最大的洪災。18日重慶渝中區部分路段就已出現滾滾洪水，位於市中心南岸區的臨江公園、以傳統建築聞名的洪崖洞一樓也都被淹沒，重慶市水利局急啟動有史以來首次一級防汛應急。

    重慶市中心19日水位持續上漲，南濱路多處路端被淹，路旁的巴士站牌更淹到只剩上蓋，洪水還直接湧入重慶喜來登飯店大廳；觀光景點磁器口古鎮也受到洪水波及，地勢低窪的商店全部遭到淹沒，只看得到招牌，目前該景點已經關閉。

    從重慶水利局發布的洪水預警得知，長江部分，渝中區菜園壩站20日上午將出現最高水位，將超過保證水位8至9公尺；而江北區寸灘站20日將出現最高水位，將超過保證水位8至9公尺。長江上游支流嘉陵江部分，沙坪壩區磁器口站20日凌晨將出現最高水位，將超過保證水位9至10公尺。

    重慶市中心受災，圖為重慶長濱路19日遭淹。（圖取自微博）

    重慶市中心受災，圖為重慶長濱路19日遭淹。（圖取自微博）

    重慶市中心受災，圖為重慶菜園壩地區19日遭淹。（圖取自微博）

    重慶市中心受災，圖為重慶菜園壩地區19日遭淹。（圖取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    建壩以來最大洪峰來襲！三峽大壩急開10孔洩洪
    2020-08-19 18:12

    建壩以來最大洪峰來襲！三峽大壩急開10孔洩洪
    四川「百年洪災」淹樂山大佛腳趾 大佛壩村成孤島
    2020-08-19 16:20

    四川「百年洪災」淹樂山大佛腳趾 大佛壩村成孤島
    【投資講座】資金狂潮新對策 存基金攻略

    【投資講座】資金狂潮新對策 存基金攻略
    黃河接力形成第5號洪水 流量為前一波2倍
    2020-08-18 13:20

    黃河接力形成第5號洪水 流量為前一波2倍
    長江上游支流現「百年一遇」洪水 四川史上首發最高級別警報
    2020-08-18 11:25

    長江上游支流現「百年一遇」洪水 四川史上首發最高級別警報
    鹿茸－守護全家人的健康就靠它

    鹿茸－守護全家人的健康就靠它
    三峽大壩壓力增！長江4號洪水今形成 重慶水位一夜暴漲5公尺
    2020-08-14 10:42

    三峽大壩壓力增！長江4號洪水今形成 重慶水位一夜暴漲5公尺
    國際今日熱門
    2020-08-18 23:37

    丹麥環保人士抗議 迫日產5500桶石油平台暫停生產

    2020-08-18 22:31

    武漢肺炎》印度一個邦確診逾60萬例 超過全球第六多的南非

    2020-08-19 00:25

    德國冰淇淋新口味標榜「無糖零熱量」 網笑喊：台灣也有！

    2020-08-18 23:22

    成「慈善醜聞」代罪羔羊 加拿大財政部長主動請辭

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播