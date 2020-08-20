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    中國防洪進入「南北雙線作戰」！逾60條河湖超越警戒水位

    水利部指出，長江上游支流及黃河中游潼關段等在內的60多條河流湖泊，仍處於超越警戒水位。圖為中國民眾在雲南省金沙江觀看洪鋒。（歐新社）

    水利部指出，長江上游支流及黃河中游潼關段等在內的60多條河流湖泊，仍處於超越警戒水位。圖為中國民眾在雲南省金沙江觀看洪鋒。（歐新社）

    2020-08-20 08:09:53

    〔即時新聞／綜合報導〕中國當前仍受洪水威脅，長江及黃河皆有洪水從上游襲來，長江上游部分支流、黃河中游潼關段等在內的60多條河流湖泊在昨日仍超越警戒水位，中國防洪也進入「南北雙線作戰」狀態。

    綜合中媒報導，中國水利部統計，截至19日時，長江上游支流岷江、沱江、涪江、嘉陵江，黃河中游潼關段等在內的60多條河流湖泊仍處於超越警戒水位狀態，水利部水旱災害防禦司防汛一處處長褚明華指出，三峽大壩目前1天上漲1.18公尺，預計最高可漲至166.3公尺左右，離正常蓄水水位的175公尺僅差8.7公尺。而三峽大壩預計將在今日將迎來建庫以來的最大入庫洪水，預計流量達到每秒7.6萬立方公尺。

    褚明華表示，目前長江中下游地區進入少雨期，幹流正在逐漸退水，這為三峽大壩洩洪、緩解上游防汛壓力創造有利條件。水利部資訊中心副主任劉志雨指出，未來應關注9月至10月的華西秋雨，秋雨發生在渭河流域、漢水流域、重慶、川東、川南東部等地區，一旦出現持續強降雨，就有可能發生「秋汛」，預計今年華西秋雨雨量可能偏多，長江上游仍有再次發生每秒5萬立方公尺以上洪水的可能性。

    至於黃河洪水，水利部則表示，黃河潼關水文站在昨日上午6點測得每秒6100立方公尺的洪水，平均水位328.1公尺，為黃河潼關水文站自1999年以來最大洪水。而黃河上游幹流蘭州、中游幹流潼關河段及支流渭河水位皆超出警戒水位，預計到20日12點為止，這些河段水位都會維持超警狀態。

    三峽大壩今日將迎接建庫以來最大洪峰，昨日急開10孔洩洪。（翻攝自微博）

    三峽大壩今日將迎接建庫以來最大洪峰，昨日急開10孔洩洪。（翻攝自微博）

    中國防洪進入南北作戰態勢。圖為長江流經四川省內江市。（法新社）

    中國防洪進入南北作戰態勢。圖為長江流經四川省內江市。（法新社）

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