CNN名主持人投書英媒 砲轟好萊塢向中國下跪「虛偽可恥」

2020-08-18 00:11:29

〔即時新聞/綜合報導〕美國政府持續加強中國強硬的態勢,美國筆會近日報告指出,好萊塢為了迎合中國,自我審查已成為系統化現象;對此,《CNN》知名節目主持人皮爾斯摩根(Piers Morgan)投書英媒,直白痛批好萊塢「虛偽且可恥」。

皮爾斯摩根7日在《線上郵報》發表評論,標題名為《中國讓川普看起來是唯一理智清醒的人─這讓好萊塢面對北京霸權選擇先自我審查的膽小態度,顯得虛偽且可恥》(China makes Trump look woke – so Hollywood's cowardly self-censorship to appease the Beijing bullies is as hypocritical as it is shameful),他在文中直接點名好萊塢片商和明星痛批,「你可能以為好萊塢會強烈批判中國反人權、施行種族主義、反LGBT的作為,事實上並非如此,好萊塢不僅對中國共產黨的惡行保持沉默,而且還積極扼殺自己的言論自由,以求討好他們」。

皮爾斯摩根以美國筆會報告中指出,北京的思想警察企圖控制自己國家內播放的電影內容已經夠糟糕了,但這些例子中更加令人不安的是,中國現在也正潛移默化地控制世界其他地方播出的內容,這份報告揭示好萊塢大頭們多麼緊張地樂於不願讓中國人感到不安,以至於他們先行自我審查,以保證能夠得到最佳的發行日期和其他種種優惠待遇。

皮爾斯摩根怒批,那些對川普(Donald Trump)總統大吼大叫的明星對中國最沉默,因為中國對觀眾在電影看到的東西施加邪惡影響,美國筆會報告的作者詹姆斯·塔格在文內說「我們最大的擔憂是,好萊塢有越來越多示範搶先自我審查制度,預測北京的審查員會查什麼」。

最後,皮爾斯摩根表示,「我不想再聽到演員們關於『對權力說真話』、『言論自由』和『寬容」的抱怨,如果他們不願以評論川普的熱情談論中國的話,尤其特別不想聽到他們說川普損害民主的抱怨,如果他們已經出現在經過北京鴨霸審查的任何電影中。是時候喚醒好萊塢的偽君子們了,停止崇拜共產黨審查制度,將言論自由置於商業貪婪之上」。

