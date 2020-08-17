中共高層內鬥慘烈？傳北戴河會議還在開

傳言中共神秘北戴河會議進行中，內部爭吵激烈。圖為中共總書記習近平。（美聯）

2020-08-17 08:14:30

〔即時新聞／綜合報導〕事關中共高層權力分配的北戴河會議，一度傳出已經在8月7日結束，但是，近日再傳，不止沒結束，中共高層們還在內部激烈爭吵，尤其，中共總書記習近平疑似在內部遭到反習派「圍攻」、四面楚歌。

綜合媒體報導，中共神秘的北戴河會議，傳聞已在8月1日起召開，根據以往的經驗，開會時間約是2週左右，當中，中共領導層是屬於集體消失鏡頭的情況，不過，今年8月8日中共政治局常委之一的栗戰書出面，主持中共人大常委會，決定香港立法會延選一年，而被懷疑北戴河會議結束，但是，事後被指是「煙幕彈」，即使8月11日習近平「指示」禁餐飲浪費一事，習也沒露面。

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本月15日，原本要舉行會談的美中貿易談判，卻因故推遲，何時舉行至今未定，隨即傳出，推遲原因就是北戴河會議還在繼續召開。

北戴河會議究竟結束了沒？還無法確定，但是，截至目前傳出的訊息指出，中共今年面臨著內憂外患、天災人禍，經濟惡化，疫情、水患不止、甚至糧食嚴重短缺等可能爆衝擊政權的問題，反習派已經忍耐不住，在會議中對習近平開砲，疑似雙方激烈爭吵。

習近平主導的「戰狼外交」、處理香港問題致令失去國際金融中心地位等，都受到嚴苛的黨內人士不滿，接班人問題更是在內部受到挑戰，不過，習近平力挽權勢，決定10月召開十九屆五中全會，還提出2021至2025年的5年計劃「十四五規劃」、及「2035遠景目標」，疑似表態要再執政15年。

雙方對壘的初步情況，疑似習派呈現弱勢，如傳可能調整戰狼式外交政策，以緩和對外情勢，尤其是對美關係部分，以使中美關係回到正軌，並傳出習向軍方下令，在美中爭議水域上「不准先開火」，避免擦槍走火。

至於雙方勝負的觀察指標，被指向習近平現任3職的去留及接班人問題，若是如傳言，習近平最後只保留國家主席虛位，而去職黨總書記及軍委主席，則明顯敗局，另外，風向球就是此次北戴河會議是否敲定接班人；而之前曾傳現任國務院副總理胡春華成為中共總書記的接班人選；也有一說是黨內有人力拱李克強接班。

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