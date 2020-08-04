反習派進攻訊號？中國官媒報導解放軍射擊被批「浪費」

中國官媒釋出一條批評解放軍浪費的新聞。（圖擷取自網路）

2020-08-04 07:44:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒今天的一則報導，指解放軍駱馬湖艦在海上實施實彈射擊訓練，成績自然是「優秀」，卻被長官批評「浪費」；這則新聞的出現，就在中國遭內外夾擊、南海局勢詭譎、中印邊境軍事對立、且經濟嚴重下行之際，格外受到矚目。被懷疑反習派把矛頭指向中國軍委主席習近平「浪費」，放出裁減軍費或軍備的風向球。

最近正是中共各政治山頭群聚北戴河會休假之際，雖然沒有明確證據顯示目前已經在開會當中，但是，整個北戴河傳出政治氣氛緊張、維安升級，且多位領導人疑似進住北戴河。習近平身兼國家主席、黨總書記，更是中央軍委主席，集黨政軍權力於一身，但最近的中國內外受挫，領導階層權鬥加劇，習李鬥幾近躍上檯面，更令北戴河會議氣氛詭譎。

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《中國新聞網》今天一則「中國海軍駱馬湖艦實彈射擊取得“優秀”成績卻挨批」的新聞，內文提及，南部戰區海軍駱馬湖艦副艦長劉利鋒下令砲手扣動板，精準摧毀遠處浮雷，當時砲膛內剩餘5枚砲彈，接著實施清膛射擊，砲手接連打出5枚砲彈。本來良好成績在當晚的講評會上卻嚴厲批評，隨艦指導訓練的支隊參謀長直罵「浪費」，還指後續清膛射擊的5發砲彈「有什麼訓練效益？」，雖然被列入彈藥消耗量中，但「投入並沒有與產出成正比，結果造成了巨大的浪費」。

後續文章中，還有一則「八路軍老戰士」回憶抗戰的艱苦，「每人僅領取5發子彈和一顆手榴彈，當突進到距敵100米左右才開槍，當距敵30米左右再扔一顆手榴彈，然後迅速躍進到敵人身前進行白刃戰。一場戰鬥下來，很多人常常還能剩餘2發子彈。」

文章提及「先輩寧肯豁出性命，也要在生死戰鬥中把彈藥節省下來？因為他們深知彈藥的金貴，所以要求自己“每一發子彈都要消滅一個敵人”」，要後輩記得當年勤儉建軍的精神，更提及「要重視抓好訓練效費比問題，充分發揮每一發子彈、每一枚砲彈的價值，勤儉練兵、科學練兵，堅定地走集約高效的軍事訓練路子」。

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