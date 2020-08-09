北戴河會議開了又結束？傳會期大幅縮短、原因耐人尋味

北戴河會議傳言已結束，會期遭大幅刪減。（圖擷取自網路）

2020-08-09 10:03:53

〔即時新聞／綜合報導〕就在各種反習傳聞聲浪中，中共領導層神秘的北戴河會議，疑似自8月1日到8月7日左右已開召開完畢，而如此的會期，跟往年相比，遭到大幅縮減，原因為何，正受到外界的追查。

綜合媒體報導，依照慣例，中共在7月底、8月初會召開北戴河會議，中共領導層集體消失鏡頭前，對黨內派系山頭進行權力調整，今年，中國面臨內憂外患、天災人禍，又經濟嚴重衰退，失業率高漲，被傳聞，反習勢力大集合，一度傳要在北戴河會議中，逼退中共總書記習近平，也被預期，今年會議主軸很可能是經濟問題及接班人問題，不過，至開會結束，這些都沒有答案。

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另外也傳言，習近平無法解決中國面臨的困局，一度傳言有意停開北戴河會議。擁習與反習在會期前暗潮洶湧。

據觀察，北戴河會議的召開，很可能是在7月31日之後，即習近平與國務院總理李克強連袂出現在北斗三號井開通的典禮上，從當時的直播畫面，習近平還斜眼冷看李克強被副總理劉鶴「修理」的出糗畫面，但這畫面已被中共刪除了，之後，中共領導層即集體消失鏡頭。

《看中國》報導，昨（8）日，中共人大會常委會在北京召開，中共政治局常委栗戰書現身主持，外界即解讀，北戴河會秘密會議已經結束。從8月1日到8月7日，中共7名政治局常委接連「隱身」只有一週，如此期程跟往年10天到兩週相比，明顯北戴河會期大幅縮短。

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