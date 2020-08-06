北戴河會議正召開？傳中共反習派集結擬逼退習近平

傳言北戴河會議召開，中共元老派密謀逼退中共國家主席習近平。（美聯）

2020-08-06 10:23:57

〔即時新聞／綜合報導〕中共高層神秘的北戴河會議疑似正在召開，有關權鬥的訊息也一再傳來，近日傳出中共元老派與美國「密使」已在北京接觸，商討中共國家主席習近平的去留問題，有意逼習下台，被評是習近平爆執政以來最大危機。

綜合媒體報導，北戴河會議是否召開一事，已經從7月底盛傳準備中，並有媒體指稱，中共高層包括習近平、李克強在內的政治局常委從8月1日便在官媒的「公開活動」中消失，顯示北戴河會議或已從8月初開議，今年會議重點可能是環繞在經濟惡化及接班人問題。

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中共近來天災人禍、內外交迫，經濟惡化，權鬥傳言不斷，與國務院總理李克強權鬥更躍檯面，反習派集結團派、太子黨及元老派，傳已展開逼習近平下台的具體動作。

最新傳言指出，中共政治老人身邊的秘書最近接觸了美國的「密使」，從美國釋出討論美中關係正常化、一直到中共是否改變及是否拉下習近平等，進行比較大範圍的討論，其中習近平去留的討論問題受到重視，傳出結論是讓習近平在短時期內用不同形式退出政治舞台。

所謂的不同形式是，習近平目前身兼國家主席、中共總書記及軍委主席三大重職，傳只讓習近平保留「國家主席」的「虛職」，去掉總書記及軍委主席二職，直到2022年中共20大後下台，不過，傳言習近平拒絕，想保留軍委主席職位，以軍權保實力，願去掉國家主席或總書記，但政治老人也拒絕習近平的提議。

至於習近平下台後的接棒人選，目前傳出可能人選包括李克強及政協主席汪洋接棒，但之前被傳聞的國務院副總理胡春華成活棋，可能接班李克強成國務院總理，也可能就接習近平的中共總書記之位。

接班傳言滿天飛，但是，中共權鬥沒有一回合決生死，也沒有既定劇本，如政評家陳破空觀察，還要看後續的權鬥變化，又如中共五中全會的情勢變化而定。

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