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    北戴河會議開不開？時間到了外界還在猜

    北戴河會議開不開會？外界猜測中。（圖擷取自網路）

    北戴河會議開不開會？外界猜測中。（圖擷取自網路）

    2020-08-03 10:13:58

    〔即時新聞／綜合報導〕中共權力中心每年7月底、8月初慣例會召開北戴河會議（或稱北戴河休假），集現任領導班子、元老派等政治山頭聚會，被視為外界觀察中共政治的窗口之一，但是，今年至今時間已到，外界卻還在猜「會議究竟開不開？」

    綜合媒體報導，北戴河會議開會新聞，中國媒體一向不會報導，而外界則是透過蛛絲馬跡來觀察是否開會，包括北戴河維安程度突然增高、安檢突然加強、禁上訪、領導群突然集體禁聲、及中共領導人會授階軍方將領等，而今年這一切，因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而有所有改變。

    因為疫情，維安加強及禁上訪早就實施，習近平也於7月29日主持火箭軍政治委員徐忠波晉升上將儀式，對他頒發命令狀，雖然只有1人晉升，但也是依例行事，同時，有網媒報導，北戴河的維安已經升高了。外界觀察認為，這是北戴河開會前的慣例之一，

    但到7月31日，在北斗三號開通儀式上，還見中共國家主席習近平與國務院總理李克強及數位中央政治局常委們一同出現，似乎沒有召開會議的跡象，但也說法是，八月初起，各領導們即會集體消失鏡頭前，以讓會議進行。

    不過，外界猜測北戴河會議開不開的比例，約是各半，因為，習近平執政正遭受內外夾擊，包括美國問題、香港問題，連帶經濟重挫，再受到武漢肺炎、長江洪水成災等，致令習近平不想召開北戴河會議，甚至已經透過大外宣放出空氣球，但是，疑似元老及反習勢力急著想抓住習近平痛腳，意欲召開，而迫使開會前的準備一項不少。

    但究竟開不開，目前各方還在尋跡觀察中。

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