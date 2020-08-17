敢罵習近平「蠢到極點」！王丹曝紅二代蔡霞驚人身世

蔡霞（左）被爆料抨擊習近平（右）蠢到極點，蔡今遭中共開除黨籍。（左圖取自微博，右圖路透檔案照）

2020-08-17 20:17:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期境內屢次傳出「反習」聲浪，一段中共中央黨校退休教師蔡霞私下批評習近平「蠢到極點」錄音檔近期瘋傳，蔡霞已遭中共中央黨校開除黨籍、取消退休待遇。流亡美國的中國民運人士王丹透露蔡霞的驚人身世，也在臉書貼出蔡霞的回應，蔡霞對於離開「黑幫一樣的政黨」感到高興。

中共中央黨校黨建教研部的退休教師蔡霞的錄音檔在網路瘋傳，她痛斥習近平無視黨紀國法、隨意制定罪名，讓黨淪為「政治殭屍」，使中共走到窮途末路。

請繼續往下閱讀...

蔡霞也被爆料，她曾於「紅二代」聚會上，透露自己支持「港人擁有治理權」的理念，更砲轟中共正在毀滅香港全球三大金融中心、自由貿易港的地位，無疑是與人類文明為敵，在「挑戰全球」，她直言中國領導人習近平「蠢到極點」。

王丹晚間在臉書貼出蔡霞的回應：

「這幾個小時，許多朋友或微信或語音或郵件或電話，給我關心支持愛護，我很感動！公道自在人心！我很高興。與這個黑幫一樣的政黨徹底脫鉤了！從此我歸隊了，回到民眾的行列裡。一代人有一代人的責任，我們必須要為中國的政治轉型去努力去抗爭，去承受代價。

全民族都在付出代價承受代價，我只是其中之一。我做不到歲月靜好，我沒辦法不說話。他們剝奪我養老待遇，我今天向他們提出了抗議。我工作了43年，退休養老是我的權利，他們侵犯人權！政治觀點不同與我的養老是兩回事，他們不可以剝奪我的權利！

在此向大家表示感謝。大家在替我打抱不平呢，謝謝大家。」

王丹指出，蔡霞是正統的「紅二代」，其外祖父是中共元老之一。據了解，蔡霞的外祖父曾在1924年至1927年的國民大革命時期，就已經加入中國共產黨，是情報頭子潘漢年旗下重要骨幹，蔡的母親、舅舅和姨姨（阿姨）都參加了中共軍隊。

王丹說，連中共自己的子弟，都已經承認中共是一個「黑幫一樣的政黨」，蔡與中共的決裂，絕不僅僅代表她一個人，她的學生中有大批的中共省部級高官，因此，她的政治舉動極為具有象徵意義，中共「紅二代」已經分裂。

相關影音

王丹臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法