為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    敢罵習近平「蠢到極點」！王丹曝紅二代蔡霞驚人身世

    蔡霞（左）被爆料抨擊習近平（右）蠢到極點，蔡今遭中共開除黨籍。（左圖取自微博，右圖路透檔案照）

    蔡霞（左）被爆料抨擊習近平（右）蠢到極點，蔡今遭中共開除黨籍。（左圖取自微博，右圖路透檔案照）

    2020-08-17 20:17:54

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期境內屢次傳出「反習」聲浪，一段中共中央黨校退休教師蔡霞私下批評習近平「蠢到極點」錄音檔近期瘋傳，蔡霞已遭中共中央黨校開除黨籍、取消退休待遇。流亡美國的中國民運人士王丹透露蔡霞的驚人身世，也在臉書貼出蔡霞的回應，蔡霞對於離開「黑幫一樣的政黨」感到高興。

    中共中央黨校黨建教研部的退休教師蔡霞的錄音檔在網路瘋傳，她痛斥習近平無視黨紀國法、隨意制定罪名，讓黨淪為「政治殭屍」，使中共走到窮途末路。

    蔡霞也被爆料，她曾於「紅二代」聚會上，透露自己支持「港人擁有治理權」的理念，更砲轟中共正在毀滅香港全球三大金融中心、自由貿易港的地位，無疑是與人類文明為敵，在「挑戰全球」，她直言中國領導人習近平「蠢到極點」。

    王丹晚間在臉書貼出蔡霞的回應：

    「這幾個小時，許多朋友或微信或語音或郵件或電話，給我關心支持愛護，我很感動！公道自在人心！我很高興。與這個黑幫一樣的政黨徹底脫鉤了！從此我歸隊了，回到民眾的行列裡。一代人有一代人的責任，我們必須要為中國的政治轉型去努力去抗爭，去承受代價。
    全民族都在付出代價承受代價，我只是其中之一。我做不到歲月靜好，我沒辦法不說話。他們剝奪我養老待遇，我今天向他們提出了抗議。我工作了43年，退休養老是我的權利，他們侵犯人權！政治觀點不同與我的養老是兩回事，他們不可以剝奪我的權利！
    在此向大家表示感謝。大家在替我打抱不平呢，謝謝大家。」

    王丹指出，蔡霞是正統的「紅二代」，其外祖父是中共元老之一。據了解，蔡霞的外祖父曾在1924年至1927年的國民大革命時期，就已經加入中國共產黨，是情報頭子潘漢年旗下重要骨幹，蔡的母親、舅舅和姨姨（阿姨）都參加了中共軍隊。

    王丹說，連中共自己的子弟，都已經承認中共是一個「黑幫一樣的政黨」，蔡與中共的決裂，絕不僅僅代表她一個人，她的學生中有大批的中共省部級高官，因此，她的政治舉動極為具有象徵意義，中共「紅二代」已經分裂。

    相關影音

    王丹臉書全文

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國台辦政策推不順 劉結一急了：台灣青年應「戰勝邪惡」
    2020-08-17 18:21

    國台辦政策推不順 劉結一急了：台灣青年應「戰勝邪惡」
    罵習近平「蠢到極點」 中共黨校退休師「嚴重違紀」被開除黨籍
    2020-08-17 15:08

    罵習近平「蠢到極點」 中共黨校退休師「嚴重違紀」被開除黨籍
    精科人出手！富宇「世界花園」成菁英聚落

    精科人出手！富宇「世界花園」成菁英聚落
    笑翻！中國外交部時常不滿 百度網民熱搜「有啥用」
    2020-08-17 00:25

    笑翻！中國外交部時常不滿 百度網民熱搜「有啥用」
    都是They的錯！百度搜尋驚見中國政府「甩鍋全紀錄」
    2020-08-14 22:59

    都是They的錯！百度搜尋驚見中國政府「甩鍋全紀錄」
    富蘭克林推1折優惠助你搭行情、存基金！

    富蘭克林推1折優惠助你搭行情、存基金！
    日媒關切中國台海軍演 趙立堅：堅決回擊台獨挑釁
    2020-08-14 17:15

    日媒關切中國台海軍演 趙立堅：堅決回擊台獨挑釁
    國際今日熱門
    2020-08-17 12:11

    索馬利亞飯店遭恐攻至少15死 安全部隊救出205人

    2020-08-16 21:54

    異鄉染疫獲駐外館超暖支援！正妹淚喊：當台灣人很幸福！

    2020-08-16 22:22

    武漢肺炎》島國防疫有先天優勢 外媒評台灣等4國表現優異

    2020-08-16 22:51

    武漢肺炎》星國大馬越南疫情漸穩定 印尼菲律賓燒不停

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播