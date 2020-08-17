病毒源起雲南礦坑？ 美專家挖7年前「鐵證」︰必從研究所洩漏

2012、2013年左右，中國雲南有6名礦工因清理邊浮排泄物染疫，症狀和武漢肺炎極其相似，中國甚至有相關論文研究。（圖截自《獨立科學新聞》）

2020-08-17 13:42:08

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球爆發，至今病毒源頭仍不明，科學界多次懷疑武漢肺炎病毒應與蝙蝠有關，近期美國生物科學資源計劃的2名負責人合力刊出研究，表示早在7、8年前左右，雲南就有6名礦工因清理蝙蝠排泄物而染疫，症狀和武漢肺炎極其相似，並說中國早有相關論文，甚至抗疫專家鍾南山當初也參與治療、研究這6名礦工，最後直指病毒「肯定」是從武漢病毒研究所洩漏。

美國病毒學家萊瑟姆（Jonathan Latham）及分子生物學家威爾遜（Allison Wilson）日前在《獨立科學新聞》上合力刊出一篇關於武漢肺炎起源的研究，內容表示早在2012、2013年於雲南墨江煤礦中，就有6名礦工在清理蝙蝠排泄物後14天出現高燒、乾咳、等症狀，其中3人甚至因此喪命，而當時感染礦工的冠狀病毒和現在大流行的武漢肺炎病毒及其相似。

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當時負責治療生病礦工的醫師李旭曾多次諮詢其他中國專家意見，並用上呼吸器、抗凝血劑、類固醇及抗生素等治療，並說在中國抗疫專家鍾南山的監督之下，礦工們接受肝炎、登革熱及愛滋病毒檢測，之後相關單位把染病礦工的組織樣本送往武漢病毒研究所，確定是一種類似SARS的冠狀病毒，而李旭也撰寫論文研究。

萊瑟姆和威爾遜表示，中國科學家開始研究多種蝙蝠身上的冠狀病毒，最終病毒不慎從武漢病毒研究所洩漏鑄成大禍，並指控武漢病毒研究所的研究員石正麗一直說謊，隱瞞病毒起源與雲南礦坑有關一事，相關說法也和李旭當年的研究結果不同、矛盾。

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