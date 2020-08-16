為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    物以類聚？白俄總統盧卡申科被各國譴責 中國反愈走愈近

    美國之音指出，白俄羅斯總統盧卡申科（左）連任後，中國國家主席習近平是最早送上賀電的外國領袖，顯示兩國關係密切。（美聯社資料照）

    美國之音指出，白俄羅斯總統盧卡申科（左）連任後，中國國家主席習近平是最早送上賀電的外國領袖，顯示兩國關係密切。（美聯社資料照）

    2020-08-16 15:59:54

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕白俄羅斯執政長達26年的總統盧卡申科，疑似大選舞弊引發全國性示威，後續發展引起關切。《美國之音》（VOA）15日分析，在西方國家紛紛譴責盧卡申科暴力鎮壓示威之際，中國此時卻力挺，因為隨著愈來愈多東歐國家批評中國，盧卡申科政權對中國的重要性大增。

    據報導，白俄羅斯總統大選結果出爐後，中國國家主席習近平是最早送上祝賀的外國領袖，不僅比俄羅斯總統普廷快，更以「鐵哥們」來形容中國與白俄羅斯的關係。值得注意的是，此次向盧卡申科發出當選賀電的大國僅有中國、俄羅斯、土耳其、委內瑞拉等，可看出世界各國已因價值觀取向「選邊站」。

    事實上，中國及時「雪中送炭」，支持喪失民心的外國領袖早有先例，例如，被稱為「中國人民老朋友」的烏克蘭前總統亞努科維奇，在2014年的烏克蘭廣場革命中，不顧抗議浪潮高漲及反對派領袖警告訪問北京，並與北京簽署多項投資和經貿協議，但回國不久就被推翻，目前流亡俄國。

    在此次白俄羅斯大選前，盧卡申科還曾公開炫耀與習近平的交情，稱自己與習近平早已相識，習還提到可幫白俄羅斯開發武器，並撥款援助，合作研製能夠發射導彈的遠程火箭炮系統「波羅乃茲」火箭炮。分析家指出，儘管中國與俄國關係密切，但普廷對中國仍充滿戒心，盡可能加以防備。相較之下，盧卡申科顯然在價值觀上更親近中國。

    更重要的是，在美中角力之下，許多歐洲國家尤為東歐國家，開始批評中國，並與美國同一陣線，中國未來可能尋求地處歐洲的白俄羅斯的支持，白俄羅斯在中國歐洲外交中的重要性也相應提高。

    隨著東歐地區對盧卡申科鎮壓示威的不滿和憤怒蔓延，若歐盟和西方世界未來對盧卡申科實施新的制裁行動，白俄羅斯經濟將雪上加霜，而盧卡申科也會更向中國靠攏，並尋求北京繼續輸血。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    稱普廷是哥哥！ 白俄羅斯總統喊話保持友好關係
    2020-08-07 16:58

    稱普廷是哥哥！ 白俄羅斯總統喊話保持友好關係
    軍情動態》緊張局勢升溫 俄國朝白俄羅斯邊界派兵
    2020-08-07 09:52

    軍情動態》緊張局勢升溫 俄國朝白俄羅斯邊界派兵
    索取「動態秘笈」

    索取「動態秘笈」
    軍情動態》憂俄國趁大選犯境 白俄羅斯增兵防烏克蘭事件重演
    2020-08-03 17:15

    軍情動態》憂俄國趁大選犯境 白俄羅斯增兵防烏克蘭事件重演
    好兄弟背刺？ 白俄羅斯逮30多名俄國傭兵密謀恐怖攻擊
    2020-07-30 17:31

    好兄弟背刺？ 白俄羅斯逮30多名俄國傭兵密謀恐怖攻擊
    夜間多尿是病？醫：可能致睡眠障礙

    夜間多尿是病？醫：可能致睡眠障礙
    國際今日熱門
    2020-08-15 17:29

    「上海驕傲節」無預警停辦 疑與中國政治打壓有關

    2020-08-15 16:45

    謠言終結站》杜特蒂罵美國邪惡、選中國才可獲和平？ 又是網路瞎傳

    2020-08-15 17:10

    謠言終結站》龐皮歐訪義大利遭送狗糧羞辱？ 是送起司啦！

    2020-08-15 21:16

    白俄大選舞弊抗議怒火延燒 工人罷工響應

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播