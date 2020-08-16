物以類聚？白俄總統盧卡申科被各國譴責 中國反愈走愈近

美國之音指出，白俄羅斯總統盧卡申科（左）連任後，中國國家主席習近平是最早送上賀電的外國領袖，顯示兩國關係密切。（美聯社資料照）

2020-08-16 15:59:54

〔編譯孫宇青／綜合報導〕白俄羅斯執政長達26年的總統盧卡申科，疑似大選舞弊引發全國性示威，後續發展引起關切。《美國之音》（VOA）15日分析，在西方國家紛紛譴責盧卡申科暴力鎮壓示威之際，中國此時卻力挺，因為隨著愈來愈多東歐國家批評中國，盧卡申科政權對中國的重要性大增。

據報導，白俄羅斯總統大選結果出爐後，中國國家主席習近平是最早送上祝賀的外國領袖，不僅比俄羅斯總統普廷快，更以「鐵哥們」來形容中國與白俄羅斯的關係。值得注意的是，此次向盧卡申科發出當選賀電的大國僅有中國、俄羅斯、土耳其、委內瑞拉等，可看出世界各國已因價值觀取向「選邊站」。

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事實上，中國及時「雪中送炭」，支持喪失民心的外國領袖早有先例，例如，被稱為「中國人民老朋友」的烏克蘭前總統亞努科維奇，在2014年的烏克蘭廣場革命中，不顧抗議浪潮高漲及反對派領袖警告訪問北京，並與北京簽署多項投資和經貿協議，但回國不久就被推翻，目前流亡俄國。

在此次白俄羅斯大選前，盧卡申科還曾公開炫耀與習近平的交情，稱自己與習近平早已相識，習還提到可幫白俄羅斯開發武器，並撥款援助，合作研製能夠發射導彈的遠程火箭炮系統「波羅乃茲」火箭炮。分析家指出，儘管中國與俄國關係密切，但普廷對中國仍充滿戒心，盡可能加以防備。相較之下，盧卡申科顯然在價值觀上更親近中國。

更重要的是，在美中角力之下，許多歐洲國家尤為東歐國家，開始批評中國，並與美國同一陣線，中國未來可能尋求地處歐洲的白俄羅斯的支持，白俄羅斯在中國歐洲外交中的重要性也相應提高。

隨著東歐地區對盧卡申科鎮壓示威的不滿和憤怒蔓延，若歐盟和西方世界未來對盧卡申科實施新的制裁行動，白俄羅斯經濟將雪上加霜，而盧卡申科也會更向中國靠攏，並尋求北京繼續輸血。

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