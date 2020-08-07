稱普廷是哥哥！ 白俄羅斯總統喊話保持友好關係

白俄羅斯總統盧卡申科近期接受訪問時稱他一直將俄國總統普廷視為「哥哥」，喊話希望雙方能繼續當朋友，圖為盧卡申科。（路透）

2020-08-07 16:58:53

〔即時新聞／綜合報導〕白俄羅斯與俄羅斯近期關係緊張，儘管雙方近日朝邊境增派部隊，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）接受訪問時卻稱他一直將俄國總統普廷（Vladimir Putin）視為「哥哥」，並且指出從來沒感受到俄國總統的施壓，喊話希望雙方能繼續維持友好的朋友關係，一些脫口而出的強硬言詞，僅是個性使然而已。

根據《塔斯社》報導，盧卡申科近期接受烏克蘭記者戈登（Dmitry Gordon，音譯）訪問時表示，「普廷是我哥哥，而且我是誠摯地深信他是我的兄長」，他認為普廷就年紀與政治份量來說，真的就像一個兄長，而兄長的角色，應該要提供協助與建議，而不是將別人「絆倒」。

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《塔斯社》指出，盧卡申科知道他目前與普廷關係緊張，他說，「如果你不介意我說出口的話，是的，的確很緊張，畢竟我們兩人都有著強硬的個性」，但他強調，他從未感受到來自俄國領導人的施壓，他表示，「他（普廷）從未嘗試對我施壓，他知道這是完全沒有用的」。

盧卡申科指出，「我向來同意妥協，但是當議題牽涉到國家，或是我認為不公平的話，我就會無法接受」，他稱儘管普廷是他的朋友，但他們彼此之間的討論，有時會越來越激烈，他說，「儘管可能有裂痕存在，但我們還是非常好的朋友，我希望我們能保持友好的朋友關係，讓我可以自由的說出我認為一定要說出口的話，反之亦然」。

盧卡申科表示，「我們在某些場合有時候會說出一些很強硬的話，但從來都沒有對彼此大吼大叫，我非常注意我在這方面的溝通方式，而普廷更沒有拉高聲音分貝的習慣」。據了解，儘管盧卡申柯如此表示，但近期白俄羅斯與俄羅斯仍互相朝彼此邊境增派部隊。

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