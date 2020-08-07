稱普廷是哥哥！ 白俄羅斯總統喊話保持友好關係
〔即時新聞／綜合報導〕白俄羅斯與俄羅斯近期關係緊張，儘管雙方近日朝邊境增派部隊，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）接受訪問時卻稱他一直將俄國總統普廷（Vladimir Putin）視為「哥哥」，並且指出從來沒感受到俄國總統的施壓，喊話希望雙方能繼續維持友好的朋友關係，一些脫口而出的強硬言詞，僅是個性使然而已。
根據《塔斯社》報導，盧卡申科近期接受烏克蘭記者戈登（Dmitry Gordon，音譯）訪問時表示，「普廷是我哥哥，而且我是誠摯地深信他是我的兄長」，他認為普廷就年紀與政治份量來說，真的就像一個兄長，而兄長的角色，應該要提供協助與建議，而不是將別人「絆倒」。
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《塔斯社》指出，盧卡申科知道他目前與普廷關係緊張，他說，「如果你不介意我說出口的話，是的，的確很緊張，畢竟我們兩人都有著強硬的個性」，但他強調，他從未感受到來自俄國領導人的施壓，他表示，「他（普廷）從未嘗試對我施壓，他知道這是完全沒有用的」。
盧卡申科指出，「我向來同意妥協，但是當議題牽涉到國家，或是我認為不公平的話，我就會無法接受」，他稱儘管普廷是他的朋友，但他們彼此之間的討論，有時會越來越激烈，他說，「儘管可能有裂痕存在，但我們還是非常好的朋友，我希望我們能保持友好的朋友關係，讓我可以自由的說出我認為一定要說出口的話，反之亦然」。
盧卡申科表示，「我們在某些場合有時候會說出一些很強硬的話，但從來都沒有對彼此大吼大叫，我非常注意我在這方面的溝通方式，而普廷更沒有拉高聲音分貝的習慣」。據了解，儘管盧卡申柯如此表示，但近期白俄羅斯與俄羅斯仍互相朝彼此邊境增派部隊。