軍情動態》憂俄國趁大選犯境 白俄羅斯增兵防烏克蘭事件重演

白俄羅斯近日將部隊部署至邊界，防範俄羅斯在8月大選時，趁著白俄羅斯政局不穩而大舉侵犯，圖為2017年白俄羅斯閱兵。（歐新社）

2020-08-03 17:15:49

〔即時新聞／綜合報導〕白俄羅斯即將在8月9日進行總統大選，當局除了在上週逮捕數十名俄羅斯雇傭兵外，近日又被當地媒體捕捉到將部隊部署至邊界，防範俄羅斯在8月大選時，趁著白俄羅斯政局不穩而大舉侵犯。

據《Defence Blog》報導，考量到俄羅斯侵犯的可能性，白俄羅斯近期額外部署武力至邊界，明斯克政府擔心俄國軍方會趁白俄羅斯局勢不穩時，比照烏克蘭模式，在8月白俄羅斯大選時侵占部分土地。

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《Defence Blog》指出，白俄羅斯官媒《白俄羅斯通訊社》（BELTA）上週表示，當局知悉選前有200多名戰鬥人員進入該國破壞穩定，已經有數十名俄羅斯雇傭兵遭到逮捕，這些雇傭兵皆受雇於俄國最著名的私人軍事承包商「瓦格納」（Wagner）。

當地官媒報導提及，「這些人之所以會引起注意，是因為他們的行為不像一般的俄國觀光客，除此之外，他們還身著軍服」，這群人24日抵達明斯克，除了每個人都有攜帶小型手提行李外，還有3件大行李。

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在一場安全會議上表示，「我們必須要求俄羅斯聯邦政府出來解釋」，他認為，「西方及東方」都同時加劇了白俄羅斯的動亂，另外，他也指出，有國家即將在白俄羅斯製造一場如同2014年烏克蘭爆發的革命。

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