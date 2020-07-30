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    好兄弟背刺？ 白俄羅斯逮30多名俄國傭兵密謀恐怖攻擊

    白俄羅斯在首都明斯克逮捕30多名俄羅斯傭兵，涉嫌密謀「恐怖主義行為」，當局已召見俄羅斯大使要求解釋，這可能會導致兩國傳統情誼出現裂痕。照片為白俄羅斯總統盧卡申科（右）與俄羅斯總統普廷（左）。（美聯社）

    白俄羅斯在首都明斯克逮捕30多名俄羅斯傭兵，涉嫌密謀「恐怖主義行為」，當局已召見俄羅斯大使要求解釋，這可能會導致兩國傳統情誼出現裂痕。照片為白俄羅斯總統盧卡申科（右）與俄羅斯總統普廷（左）。（美聯社）

    2020-07-30 17:31:50

    〔即時新聞／綜合報導〕白俄羅斯即將於8月9日舉行總統大選，在此敏感時機，當局在首都明斯克逮捕30多名俄羅斯傭兵，涉嫌密謀「恐怖主義行為」，白俄羅斯已召見俄羅斯大使要求解釋，這可能會導致兩國傳統情誼出現裂痕，關係惡化。

    根據《路透》報導，白俄羅斯昨日（29日）表示，收到有200多名戰鬥員進入該國進行破壞工作的情報。其後，執法人員在明斯克附近逮捕30多名俄羅斯傭兵。

    白俄羅斯安全委員會國務秘書．拉夫科夫（Andrei Ravkov）今日（30日）向記者表示，國內仍有多達200名傭兵，執法人員正在搜捕中。

    白俄羅斯官方媒體指出，被捕的傭兵是受雇於俄羅斯最著名的私人軍事承包商「瓦格納」（Wagner）。俄羅斯曾被指透過瓦格納傭兵干涉外國戰爭，但俄羅斯否認相關指控。

    截至目前，克里姆林宮、俄羅斯外交部，以及與瓦格納有關的公司均未回應此事。

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