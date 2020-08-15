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    北京市教委祭出「封閉管理」！ 中網傻眼：病毒只傳學生？

    北京市教委祭出「封閉管理」，中國網友紛紛傻眼表示「離譜」。中國學生示意圖。（歐新社）

    北京市教委祭出「封閉管理」，中國網友紛紛傻眼表示「離譜」。中國學生示意圖。（歐新社）

    2020-08-15 15:52:50

    〔即時新聞／綜合報導〕中國境內的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷，北京市教委表示，為了防疫需求，倡導「非必要不出校」，學生若有出校需求得另外申請，教職員工等也盡量在校園內集中住宿。對此，中國網友紛紛傻眼表示，「封閉管理還開什麼學？其他場所都可以開放，就大學生最容易被感染？」、「腦子有病，本地生在家待的好好的，為什麼要去學校那麼小的地方加大感染風險，還要被封閉？」

    根據中媒《人民日報》報導，北京市教委宣教處處長寇紅江表示，為了防疫需求，倡導「非必要不出校」，除非學生確實有出校需要，可以向學校申請審批程序，做好個人防護後再離校，至於沒有住校的學生，學校也會將他們納入校園防控體系，建立資料庫。除此之外，也會要求教職員工、後勤人員等盡量在校園內集中住宿，校外住宿者則堅持「兩點一線」上下班，每日進入校園都要確認身份，以及測量體溫。

    對此，中國網友紛紛傻眼表示，「憑什麼景點都開了，鼓勵大家消費，就高校學生不能出校？」、「提出申請，然後過程極其麻煩，還得害怕被導員給臉色，形式主義整得挺牛逼」、「腦子有病，本地生在家待的好好的，為什麼要去學校那麼小的地方加大感染風險，還要被封閉？」、「真的快關抑鬱了，食堂有多難吃，取外賣和快遞都不方便，體育館也不開放，沒有任何娛樂活動，讓我們怎麼保持身心健康？」、「開學後都擠在食堂、澡堂，不如不開學，離譜」。

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