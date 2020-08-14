武漢肺炎》深圳超市員工確診！中方急篩3184名接觸者

中國廣東深圳1名超市女員工確診武漢肺炎，當局防疫工作急拉警報。（彭博檔案照）

2020-08-14 23:24:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國再爆武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例，廣東省衛生健康委員會今（14日）坦言，1名41歲深圳超市女員工確診，緊急篩檢共3184名接觸者。

根據中國官媒《新華社》報導，廣東省衛生健康委員會指出，41歲的深圳超市女員工6日帶著3名子女搭乘巴士返家，7日開始出現喉嚨不適，8日發燒、腹瀉，女子自行服藥卻沒有消除症狀，12日傍晚前往當地醫院急診，當時高燒39度，醫師發現她的肺部有感染現象，連忙叫來負壓救護車將她轉往指定醫院進行隔離治療。

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廣東省衛生健康委員會表示，女子已證實為新型冠狀病毒感染，當局立刻發動疫情處置機制，進行病毒調查，將所有與女子接觸的民眾集中隔離，並對她所經之處全面消毒，至14日下午4點，已將巴士同車乘客、女子住處附近居民、醫院醫護人員共3184人找出並進行病毒篩檢。

當局指出，目前已有1105人結果出爐，共有3人呈現陽性反應，這3人都是患者家屬，全為無症狀感染者，目前已轉運至定點醫院集中收治，官方派出專家前往當地指揮防疫工作，也將當地病毒檢測能力，從每日2500份提升至2萬3500份，同時也進一步採取重點人群樣本共1730份，以及工作環境樣本共2140份，目前正等待報告出爐。

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