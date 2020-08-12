為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》境外病例連3日兩位數增加 中國民航局發3份熔斷指令

    中國連3日境外移入病例達兩位數，3日共有82例境外病例，中國民航局一口氣發出3份「熔斷指令」。（法新社）

    中國連3日境外移入病例達兩位數，3日共有82例境外病例，中國民航局一口氣發出3份「熔斷指令」。（法新社）

    2020-08-12 17:03:43

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，雖官方稱新疆、東三省、北京疫情已獲得控制，近期新增病例均集中在新疆，但根據中國國家衛健委公告，自9日起，中國的境外新增病例數已連3日達兩位數，共82例「境外移入病例」，而今日中國民航局一口氣發出3份「熔斷指令」，稱在3班由國外飛往上海的班機上，共35人的病毒核酸檢測結果呈「陽性」。

    中國國家衛健委今日公告，過去24小時內境內共增25例確診，其中9例為「本土病例」，集中在新疆，剩下16例均為「境外移入病例」，這已是中國連續第3日境外移入病例達兩位數，9日和10日各有35、31例「境外移入病例」，短短3日增加82例「境外移入病例」。

    而《北京日報》報導，今日中國民航局一口氣發出3份「熔斷指令」，分別對阿聯酋阿提哈德航空公司EY862航班、中國東方航空公司MU212航班、斯里蘭卡航空公司UL866航班採取熔斷措施。稱在3日阿布達比（EY862航班）、5日馬尼拉（MU212航班）飛往上海的班機均有6名乘客的病毒核酸結果呈「陽性」反應，甚至7日由可倫坡（UL866航班）飛往上海的班機中有23人的病毒核酸結果呈「陽性」反應，境外移入病例猛增。

    根據相關規定，由阿聯酋阿布達比、菲律賓馬尼拉飛往上海的航線自8月17日起暫停營運1週；由斯里蘭卡可倫坡飛往上海的班機則從8月17日起暫停營運4週。

    中國民航局6月4日發布「民航局關於調整國際客運航班的通知」，其中規定，若同一航班入境旅客有5人以上驗出武漢肺炎陽性，就要停飛1週；若有10人以上驗出陽性，則要停飛4週。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》4病例中止102日無本土疫情 紐西蘭不排除貨運為破口
    2020-08-12 14:22

    武漢肺炎》4病例中止102日無本土疫情 紐西蘭不排除貨運為破口
    武漢肺炎》中國再添44例確診 本土13例全集中新疆
    2020-08-11 15:24

    武漢肺炎》中國再添44例確診 本土13例全集中新疆
    家樂福旁 新店最大都更案即將公開

    家樂福旁 新店最大都更案即將公開
    武漢病毒所長再澄清病毒起源 「維穩」不成遭中網友圍剿
    2020-08-11 15:00

    武漢病毒所長再澄清病毒起源 「維穩」不成遭中網友圍剿
    中國大動作「論功行賞」！中網友傻眼：疫情沒結束適當嗎？
    2020-08-08 10:42

    中國大動作「論功行賞」！中網友傻眼：疫情沒結束適當嗎？
    GOGORO環保騎聚．公益相遇

    GOGORO環保騎聚．公益相遇
    國際今日熱門
    2020-08-11 18:45

    原本約好黎智英週六對談 林夕：他早有心理準備被捕

    2020-08-11 18:46

    武漢肺炎》日本人戴口罩竟與防疫無關？ 調查：因為大家都戴

    2020-08-11 20:26

    黎智英被捕受關注 顏擇雅：很有機會獲諾貝爾和平獎

    2020-08-11 20:57

    軍情動態》若日本改變專守防衛原則 俄國：將被迫做出回應

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播