武漢肺炎》境外病例連3日兩位數增加 中國民航局發3份熔斷指令

中國連3日境外移入病例達兩位數，3日共有82例境外病例，中國民航局一口氣發出3份「熔斷指令」。（法新社）

2020-08-12 17:03:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，雖官方稱新疆、東三省、北京疫情已獲得控制，近期新增病例均集中在新疆，但根據中國國家衛健委公告，自9日起，中國的境外新增病例數已連3日達兩位數，共82例「境外移入病例」，而今日中國民航局一口氣發出3份「熔斷指令」，稱在3班由國外飛往上海的班機上，共35人的病毒核酸檢測結果呈「陽性」。

中國國家衛健委今日公告，過去24小時內境內共增25例確診，其中9例為「本土病例」，集中在新疆，剩下16例均為「境外移入病例」，這已是中國連續第3日境外移入病例達兩位數，9日和10日各有35、31例「境外移入病例」，短短3日增加82例「境外移入病例」。

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而《北京日報》報導，今日中國民航局一口氣發出3份「熔斷指令」，分別對阿聯酋阿提哈德航空公司EY862航班、中國東方航空公司MU212航班、斯里蘭卡航空公司UL866航班採取熔斷措施。稱在3日阿布達比（EY862航班）、5日馬尼拉（MU212航班）飛往上海的班機均有6名乘客的病毒核酸結果呈「陽性」反應，甚至7日由可倫坡（UL866航班）飛往上海的班機中有23人的病毒核酸結果呈「陽性」反應，境外移入病例猛增。

根據相關規定，由阿聯酋阿布達比、菲律賓馬尼拉飛往上海的航線自8月17日起暫停營運1週；由斯里蘭卡可倫坡飛往上海的班機則從8月17日起暫停營運4週。

中國民航局6月4日發布「民航局關於調整國際客運航班的通知」，其中規定，若同一航班入境旅客有5人以上驗出武漢肺炎陽性，就要停飛1週；若有10人以上驗出陽性，則要停飛4週。

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