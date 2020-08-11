武漢病毒所長再澄清病毒起源 「維穩」不成遭中網友圍剿

39歲王延軼只花6年升上擁有P4實驗室的武漢病毒研究所所長，被質疑「靠夫上位」，學經歷和能力也都被質疑，如今疫情爆發，更被指控洩漏病毒。（圖取自武漢病毒所）

2020-08-11 15:00:29

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球爆發，至今病毒起源未明，不少人認為病毒應是從中國唯一的P4實驗室「武漢病毒研究所」洩漏。對此，武漢病毒研究所所長王延軼今日再「維穩」，稱病毒不可能從實驗室洩漏，但因王延軼的學經歷爭議不斷，甚至一度藉疫情斂財，早成眾矢之的。此次出面也讓中國網友「撿到槍」，瘋狂圍剿。

武漢病毒所所長王延軼昨日接受美國全國廣播公司（NBC）採訪，委屈表示自己和其他人員感到「被不公正地針對」，敦促政治界不要影響對於新冠病毒如何傳播給人類的溯源調查，再強調病毒所和新冠病毒源頭沒有任何關係，重申研究所去年12月30日才首次收到新型冠狀病毒的樣本，之前從未接觸過，病毒不可能由研究所洩漏，又指該所沒有人被感染。

請繼續往下閱讀...

不料，「維穩」不成反被網友再提起王延軼過去的爭議風波，怒嗆「四姨太怎麼被不公正對待了，去找妳老公哭呀」、「這小三出鏡率真高」、「我呸！一個藝術生談病毒，乖乖去拉妳的提琴」、「應該要誰負責的，都不提啦」、「這才過了多久，以為全國人都忘啦」、「我寧信研究所的門衛（保全），都不信妳那張嘴」、「都還沒人處理她嗎」。

今年2月底有武漢病毒所研究員在網上實名舉報，所長王延軼毫無醫學知識，當年以「藝術特長生」的名義「走後門」進入北京大學，研究就都是靠其他研究員做的，經常從實驗所拿實驗動物賣給華南海鮮市場的野味攤位，接著網友細查發現王延軼在就讀生命科學院時，和特聘教授舒紅兵擦出火花，隨後小三上位，成為舒紅兵的第4任太太，自此以火箭般的速度在6年內成為中國唯一P4實驗室的病毒研究所所長，之後在疫情爆發時還宣揚丈夫公司的中藥產品可預防、治療武漢肺炎，大發國難財。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

中國網友怒嗆王延軼。（翻攝自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法