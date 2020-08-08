中國大動作「論功行賞」！中網友傻眼：疫情沒結束適當嗎？

中國外交部發言人華春瑩入選「抗疫國家表彰推薦對象」，引發中國網友質疑。（美聯社）

2020-08-08 10:42:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國境內的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷，官方卻在此時大動作「論功行賞」，不僅疫情專家鍾南山、張伯禮、張定宇、陳薇入列，連外交部發言人華春瑩都入選「抗疫國家表彰推薦對象」，讓中國網友紛紛看傻了眼，還有人質疑，「她到底乾了啥？」、「疫情尚未結束，這邊就開始論功行賞、分金稱銀真的合適嗎？」

綜合中媒報導，官方為表彰抗疫英雄，決定展開相關評選，中國工程院院士鍾南山列為「共和國勳章」建議人選，天津中醫藥大學校長張伯禮、武漢市金銀潭醫院院長張定宇、軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長陳薇等人則列為「國家榮譽稱號」建議人選，並聲稱「為充分發揚民主，自8月3日至8月7日，若對人選有異議，請向黨和國家功勳榮譽表彰工作委員會辦公室反映」。另外，外交部發言人華春瑩也列為「抗疫國家表彰推薦對象」。

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對此，中國網友紛紛傻眼表示，「她是外交部的吧？跟抗疫有什麼關係？」「她到底乾了啥？」、「在一線的李蘭娟院士呢？」「應該從奮斗在抗疫一線的醫護人員中選，而不是這些所謂的大咖！」「鐘不行吧，沒什麼實際作用，就是流量特別大」「堅決反對」「還有李文亮呢！可以追認！」甚至有人質疑，「還用選嗎！這不明顯的已經內定了嗎！」「疫情尚未結束，這邊就開始論功行賞、分金稱銀真的合適嗎？」

中國專家鍾南山列為「共和國勳章」建議人選。（圖擷取自新華網）

中國專家張伯禮列為「國家榮譽稱號」建議人選。（圖擷取自新華網）

中國專家張定宇列為「國家榮譽稱號」建議人選。（圖擷取自新華網）

中國專家陳薇列為「國家榮譽稱號」建議人選。（圖擷取自新華網）

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