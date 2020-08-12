武漢肺炎》4病例中止102日無本土疫情 紐西蘭不排除貨運為破口

奧克蘭自今日中午起開始進入封鎖狀態，當地民眾今日一早便在超市前列隊準備採買。（美聯社）

2020-08-12 14:22:52

〔即時新聞／綜合報導〕連續102日無本土病例後，紐西蘭奧克蘭11日卻出現4名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例，且皆無出國旅遊史。對此，當局緊急封鎖奧克蘭，其他地區則進入2級警戒；紐國衛生單位現正著手查找來源，不排除病毒透過貨運一途進入紐西蘭。

根據《路透》報導，奧克蘭4名病例為一家人，並無出國旅遊史，究竟如何在102日無本土病例的紐西蘭染疫，令衛生官員傷透腦筋；現紐西蘭衛生單位朝「貨運」方向調查，紐西蘭衛生部首席醫療官布魯斐德（Ashley Bloomfield）指出，其中一名確診的男性病例在當地一間冷藏倉庫工作，目前已派員前往店內針對環境進行病毒測試。

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布魯斐德也表示，已知武漢肺炎病毒可在冷凍環境下生存一段時間。

中國山東省煙台市昨日則有報告稱，從大連市運來的進口冷凍海鮮包裝上檢測到武漢肺炎病毒，但未透露進口地；據世界衛生組織（WHO）資訊，截至目前，尚未有回報病例的感染途徑為食物或食物包裝，但已知武漢肺炎病毒可在塑膠表面上生存72小時。

奧克蘭自今日中午起進入為期3日的三級警戒狀態，市民被要求留在家中，避免非緊急或必要的外出，市內各處也設有路障，各大超市對部分商品實施限量銷售，以防搶購。奧克蘭外，其他地區為二級警戒。

據約翰霍普金斯大學即時統計，紐西蘭境內累計病例達1570例，累計死亡病例達22例。

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