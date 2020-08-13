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    中國武漢肺炎索賠首例被拒立案 受害家屬提訴湖北高院

    武漢肺炎疫情肆虐全球，中國境內也出現究責聲浪。圖為今年5月，中國武漢街上進行武漢肺炎病毒採檢。（法新社）

    武漢肺炎疫情肆虐全球，中國境內也出現究責聲浪。圖為今年5月，中國武漢街上進行武漢肺炎病毒採檢。（法新社）

    2020-08-13 19:28:23

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，中國境內出現究責聲浪，武漢公民、受害者家屬張海開出第一槍，早於6月控告武漢政府隱瞞疫情，事後卻遭當地中級法院以電話告知拒絕立案。對此，張海本月12日將4份訴狀寄往湖北省高級人民法院，欲追討說法。

    張海的父親因染疫死亡，促使張海在6月多發起設立罹難者紀念碑，希望追究官員隱瞞疫情責任。他曾接受本報記者採訪，透露自己電話、微信、微博都遭監控，還被公安多次找上門，讓他感慨：「中國人難道沒有說真話的權利？」

    中國民間權益組織「民生觀察」報導，張海為了究責，於6月10日將武漢市人民政府、湖北省人民政府、武漢市中部戰區總醫院列為共同被告，對武漢市中級法院提起訴訟，要求法院責令被告隱瞞疫情的行為向張海登報道歉，同時張海也向3被告索賠200萬人民幣（約840萬新台幣）。

    事後，武漢中級法院僅以電話告知張海不予立案，張海一度追問理由，並要求按照法律規定出具書面裁定，但法院仍以「自己看法律」為由拒絕。但張海不氣餒，堅持表示：「武漢市中院不按法律辦事，就電話通知不立案，那我就按照程序起訴至上一級法院，就要看看法院是怎樣辦案的，能不能保障公民訴權。」並於本月12日將4份訴狀透過郵政快遞寄往湖北省高院。

    「新冠肺炎（武漢肺炎）索賠法律顧問團」成員律師陸妙卿表示，按照中國《行政訴訟法》，張海向武漢中院起訴，中院應予以立案，否則應當作出不予立案的裁定書說明理由，因此武漢中院既不立案、也不出具裁定書的行為，屬於明顯違法，當事人可以依法向上一級人民法院起訴。

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