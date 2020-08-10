掌握證據！閻麗夢：若中國不公布改造病毒過程 疫苗不會有效

閻麗夢說，若中共不解釋如何改造病毒，研發出來的疫苗不會真正有效。（圖取自GTV）

2020-08-11 01:11:27

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，逃亡美國的中國病毒學家閻麗夢近日受訪指出，已找到中國政府改造病毒的證據，病毒確實是來自解放軍實驗室，但若中國不交代他們如何改造病毒，研發出來的疫苗不會真正有效。

閻麗夢在《班農戰鬥室》（War Room）網路節目中指出，新型冠狀病毒攻擊人類的ACE2受體，這種受體存在於人體全身各種器官，甚至在血管內都有，所以新型冠狀病毒有很多攻擊目標，因此具有致命風險，一旦病毒進入細胞，會對身體很多器官造成連帶損傷，透過引發細胞因子風暴進而誘發血栓，若人們期望透過時間等待病毒變弱，恐怕全球都將受到嚴重傷害，所以必須查明中方如何改造病毒？以及這種病毒在改造後獲得何種特性？

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閻麗夢說，中方一開始稱病毒發源地是湖北武漢的華南海鮮市場，後又有消息指出可能是從當地實驗室外洩，但這都是中國官方要人們相信的謊言，今年1月19日之前，中共政府發現病毒起源於海鮮市場的謊言被拆穿，就啟動「備用方案」，當外界發現這病毒不是自然演化而成，中方就開始放消息，讓外界得知是實驗室意外洩漏。

閻麗夢指出，中方後來迅速派出生化專家、解放軍少將陳薇前往武漢湮滅證據、接管整個研究所，但其實，這種P4生物實驗室從事的研究都是涉及如伊波拉病毒、天花、鼠疫等致命病毒，而且還能進行強化實驗，實驗對象甚至有可能牽涉到一些完全未知的病毒，所以根本不會允許出現生物安全問題，因為那些中共領導也不傻，他們知道這具有危險性，所以都嚴格管控，外界聽聞的這種洩漏、意外只是中共政府想讓人們相信的情節。

閻麗夢提到，中共政府知道很多事，卻不想讓外界知道，所以動用舉國之力影響全球，影響例如世衛組織（WHO）等各種國際組織、專業人士，還影響別國政策，中國政府不想讓人們知道病毒的真正起源，不想大眾了解為何這個病毒被如此強化來攻擊人類，他們想讓人相信這病毒來自自然演化，也不想讓人們知道如何停止病毒傳播。

閻麗夢強調，中方在病毒內部留下證據，未來將在學術報告向全球大眾展示，「我有很多一手的臨床數據訊息來自中國醫院與政府」，病毒確實是來自解放軍實驗室，但若中國不交代他們如何改造病毒，研發出來的疫苗不會真正有效。

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