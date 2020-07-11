閻麗夢踢爆中國與WHO隱匿 專家：與時間線相吻合

中國病毒學家閻麗夢從香港逃亡到美國，驚爆「中國政府與世衛組織聯手隱匿疫情」；對此，中國問題專家章家敦（見圖）指出，閻的敘述與中國掩蓋事實的時間線相吻合，他支持「病毒是從武漢P4實驗室外洩」的說法。（中央社資料照）

2020-07-11 22:52:45

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，中國病毒學家閻麗夢（Li-Meng Yan）從香港逃亡到美國，並驚爆「中國政府與世衛組織（WHO）聯手隱匿疫情」；對此，中國問題專家章家敦（Gordon Chang）指出，閻的敘述與中國掩蓋事實的時間線相吻合，他支持「病毒是從武漢P4實驗室外洩」的說法。

綜合媒體報導，香港大學公共衞生學院的病毒學、免疫學博士閻麗夢4月從香港飛往美國，時隔近3個月後，10日現身接受《福斯新聞》專訪，她指出早在2019年12月時，就被世衛組織參考實驗室主管潘烈文要求研究「奇異的SARS」；然而，當世衛組織1月9日發布聲明後，中國和香港的相關研究人員全都被下封口令，之後她於1月16日匯報病毒調查結果時，被主管要求「保持沉默與謹慎」以及「不要觸碰紅線」。

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根據《福斯新聞》報導，中國問題專家章家敦受訪表示，他相信閻麗夢博士的指控，訪談提及香港同事與中國醫療工作者在1月時的態度轉變，與中國掩蓋事實的時間線相吻合，「若如她所言此非政治問題，傾聽她說的話就很重要，因為證實我們掌握的大部分訊息，尤其是WHO和中國在1月所做的事」。

此外，針對新冠病毒的起源問題，章家敦指出，目前有兩種主流說法，一種是從野生動物傳染給人的跨物種傳播，另一種則是從武漢病毒研究所意外洩漏，他更傾向於相信後者，「因為大部分冠狀病毒及病都源於中國南部，這次卻爆發在中央位置，且離P4實驗室距離不到20英里（約32.1公里），這就非常可疑」。

章家敦續稱，解放軍少將陳薇1月底被派去接管實驗室，相信已徹底清理一切證據，避免讓全世界找到，「WHO現在派遣專家組赴北京，準備跟中國進行第三次會議，但僅限於物種間傳播，他們不會前往武漢，也不會到武漢病毒所，所以只是再次強化中國描述的事情經過，在我看來，就是為了轉移視線，讓人們不了解武漢實驗室發生什麼事」。

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