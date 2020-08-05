武漢肺炎》籲全球究責 閻麗夢：中共不會只製造1個病毒

逃亡美國的中國病毒學家閻麗夢（見圖）呼籲，全球應該對中國政府追究疫情責任，並指中共不會只製造一種病毒。（圖擷取自YouTube）

2020-08-06 00:11:29

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，世界衛生組織（WHO）近日在中國的調查已結束，遭各界質疑僅是「象徵性質」；對此，逃亡美國的中國病毒學家閻麗夢呼籲，全球應該對中國政府追究疫情責任，並指中共不會只有製造一種病毒。

綜合媒體報導，世衛秘書長譚德塞3日在記者會指出，WHO派遣至中國的先遣隊已經結束任務，為進一步的調查行動打下基礎，未來將再派專家組在武漢市進行流行病學的研究，以確定早期病例的潛在感染源。

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針對世衛的說法，閻麗夢5日接受前白宮策士班農（Steve Bannon）專訪，她表示，中國政府擅於控制「權威」來操縱言論，WHO上週到中國調查「看到什麼、能看見什麼？一切都得聽從中國外交部」，雙方可能已經談好條件，她認為每個人都能從「WHO是否可信」做出判斷。

閻麗夢指出，她和其團隊曾寫過一份報告，未來會完整公開，大家就會知道新冠病毒到底是什麼，「只需要有解放軍擁有的舟山蝙蝠冠狀病毒」，就能從實驗室製造出來。

閻麗夢說，WHO在今年二月底到中國調查，做過一些報告，讚揚中國政府防疫做得很好，但文件卻不敢承認武漢病毒研究所新發傳染病研究中心主任石正麗的「RaTG13病毒」，在WHO官網文件也指出，新型冠狀病毒實際上最接近於「舟山蝙蝠病毒」。

閻麗夢以2019年賀建奎「基改嬰兒事件」指出，她曾出席當時的會議，並向當事者賀建奎提問，知道整件事情的來龍去脈，中國政府告訴人們不要有宗教信仰，只需要相信中國共產黨，因此中國人只為了巨大的利益行事，中國政府也能從中謀取巨大利益。

閻麗夢表示，中國政府藉由功能性增強研究，觀察病毒能有多強大，新冠病毒對全球造成健康和經濟的損失，以她過去從事病毒研究的經驗，「從來不會只做一種病毒」。

閻麗夢呼籲，她想提醒觀眾，病毒不是源於自然，而是來自實驗是改造，「他們會只製造一個病毒毒株嗎？如果這次不追究到底，下次疫苗可能不會管用」。

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