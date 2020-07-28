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    新冠病毒並非源於自然 閻麗夢：華南海鮮市場是代罪羔羊

    逃亡美國的港大病毒專家閻麗夢（見圖）25日接受西班牙媒體訪問表示，她握有確鑿的證據證明，武漢肺炎不是源於自然，也非源自武漢華南海鮮市場。（圖擷取自Twitter）

    逃亡美國的港大病毒專家閻麗夢（見圖）25日接受西班牙媒體訪問表示，她握有確鑿的證據證明，武漢肺炎不是源於自然，也非源自武漢華南海鮮市場。（圖擷取自Twitter）

    2020-07-28 23:03:14

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，香港大學教授袁國勇27日接受《BBC》訪問指出，「中國確實試圖隱瞞疫情，還銷毀實體證據」；而先前已逃亡美國的香港大學病毒專家閻麗夢25日受訪也說，她握有確鑿證據證明，武漢肺炎不是源於自然，也非源自武漢華南海鮮市場。

    綜合媒體報導，香港傳染病權威袁國勇27日接受《BBC》節目「Panorama」專訪，他表示，1月18日他以中國國家衛健委高級專家組成員身份前往武漢視察，當時立即通報有關部門，但中國當局不斷淡化疫情的嚴重性，並沒有對外公開情況。

    袁國勇指出，當他們抵達華南海鮮市場時，現場已經完全清理好，沒有什麼可以看，「就像是犯罪現場被破壞了，我們無法確認把病毒傳染給人類的動物宿主」。

    根據《La Sexta》報導，曾任職香港大學公共衛生學院的閻麗夢接受西班牙《世界報》專訪表示，她去年12月在香港研究新冠病毒，與中國病毒學家頻繁接觸，從4月逃到美國以後，一直在準備有醫學根據的報告，以揭露新冠病毒起源的真相。

    閻麗夢強調，目前她手上的資料，確認武漢華南海鮮市場不是武肺爆發源頭，野生動物也不是中間宿主，新冠病毒並非自然生成，華南海鮮市場僅是代罪羔羊。

    閻麗夢指出，中國政府蓄意延遲發布疫情示警，並否認醫護人員遭到感染，時間長達數週，醫院收容的確診病患都沒有隔離，也沒有獨立的醫療設備。

    閻麗夢還說，她握有通訊軟體記錄的相關對話證據，且經過美國聯邦調查局*FBI）查證，確認內容屬實。

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    香港大學教授袁國勇（見圖）27日接受《BBC》訪問指出，中國試圖隱瞞疫情，還銷毀實體證據，他1月到華南海鮮市場時，現場已清理好，「就像是犯罪現場被破壞了，我們無法確認把病毒傳染給人類的動物宿主」。（法新社資料照）

    香港大學教授袁國勇（見圖）27日接受《BBC》訪問指出，中國試圖隱瞞疫情，還銷毀實體證據，他1月到華南海鮮市場時，現場已清理好，「就像是犯罪現場被破壞了，我們無法確認把病毒傳染給人類的動物宿主」。（法新社資料照）

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