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    病毒自然演化「可能性0」 閻麗夢：解放軍精心策劃

    逃亡的中國病毒學家閻麗夢（左）近日再上前白宮策士班農的節目指出，新冠病毒來自解放軍發現和擁有的舟山蝙蝠病毒，源於自然演化的可能性為零。（圖擷自YouTube）

    逃亡的中國病毒學家閻麗夢（左）近日再上前白宮策士班農的節目指出，新冠病毒來自解放軍發現和擁有的舟山蝙蝠病毒，源於自然演化的可能性為零。（圖擷自YouTube）

    2020-08-02 22:50:52

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新冠狀病毒病，COVID-19 ）肆虐全球，逃亡的中國病毒學家閻麗夢上月披露，新冠病毒來自中國軍方實驗室，武漢海鮮市場只是幌子；她近日再上前白宮首席策士班農（Steve Bannon）節目指出，新冠病毒來自解放軍發現和擁有的舟山蝙蝠病毒，源於自然演化的可能性為零。

    綜合媒體報導，閻麗夢7月28日接受YouTube頻道「路德社」專訪，她表示，她先前已經明確分析出病毒來源是中國軍方實驗室，被指稱是疫情爆發地的華南海鮮市場，只是一個用來「打幌子」的地方。

    閻麗夢29日到班農節目「戰情室」受訪，她指出，新冠病毒並非從蝙蝠直接跳到人體，而是以蝙蝠病毒為基礎的一個病毒，被中國軍方發現和擁有，通過在實驗室的工程修改以及一系列動物傳播，使病毒以人類為目標，因此對人類有很強大的殺傷力。

    閻麗夢說，由於可以從病毒的基因看到所有證據，中共在疫情爆發前，企圖延遲公開病毒的基因序列，甚至在「中國國家健康中心數據庫」修改多次，導致病毒學家與科學家無法追訴到舟山蝙蝠病毒，也就是新型冠狀病毒的來源。

    閻麗夢指出，中國以外的第一起病例發生在泰國，意味著其他國家人也能拿到並分離出病毒樣本，人們就能看出錯誤基因序列與真正基因序列間的問題，因此中國1月14日再度更新基因數據庫，「如果你對比一下，你可以看到在數據庫所有已知的基因序列裡，舟山蝙蝠病毒ZC45和ZXC21和新冠病毒SARS COVID2非常相似」。

    閻麗夢表示，在北京時間1月20日，「蝙蝠女俠」石正麗與首位上傳病毒基因序列的張永振教授同天於《自然》（Nature）雜誌發表論文，張永振在文內直指新冠病毒最接近舟山蝙蝠病毒，之後因論文受到中國政府懲罰，並被關閉P3實驗室。

    「請告訴我，這怎麼會是從自然來的？」閻麗夢指稱，新冠病毒是透過SARS蛋白功能和其他部分強化，就像一頭牛有著鹿頭、兔耳，還長著猴子的雙手；她強調，中國科學家研究不是為了研發疫苗，也不是要解決病毒，新型冠狀病毒源於自然演化的可能性為零。

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