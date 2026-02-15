不希望盟友軟弱！魯比歐喊話美歐同一陣線：讓敵人不敢輕易試探

魯比歐14日在慕尼黑安全會議發表演說，強調美國不尋求與歐洲分道揚鑣，歐洲是美國「最珍視的盟友」，希望為美歐聯盟重新注入活力。（路透）

美國國務卿魯比歐14日在慕尼黑安全會議發表演說，強調美國不尋求與歐洲分道揚鑣，歐洲是美國「最珍視的盟友」，希望為美歐聯盟重新注入活力。魯比歐強調，不希望盟友軟弱，因為會讓自己也變得軟弱。「我們需要能夠自衛的盟友，這樣任何敵人都不敢輕易試探我們的集體力量。」他的演說也獲得多與會者起立鼓掌。

魯比歐也提出目前美歐面臨到的一些問題及危機，包含去工業化導致對供應鏈主權的喪失，「有些國家」正加速擴充軍備、肆意開採資源，以及「大規模移民」是一場「正在改變並且破壞所有西方社會穩定的危機」，在川普領導下，美國致力推動「復興與復甦」，希望這個聯盟「不會讓自身力量被外包、受到侷限或者從屬於一個它無法掌控的體系」，並邀請歐洲共築「繁榮的新世紀」。

慕尼黑安全會議（MSC）自本月13日起在德國慕尼黑舉行，美歐互動備受外界關注，魯比歐（Marco Rubio）在搭機赴德前就指出，他認為歐洲想知道美國的方向，並希望美方與歐洲攜手共進，他也強調美歐關係密切，並指世界轉得很快、正在快速變化，舊世界（秩序）已不復存在，「我們生活在一個地緣政治新時代，這將要求我們所有人重新審視未來格局及我們各自角色。」

由於數月來美歐關係動盪，在慕尼黑會議上歐洲呼籲美國保持理性，修復日益緊張的關係。在會議的第二天魯比歐也發表演說，強調美國不尋求與歐洲分道揚鑣，而是希望攜手並進，重振一份已經有多年歷史的友誼關係。

美歐密不可分 稱美國永遠是歐洲的孩子

魯比歐表示，美歐共享歷史、文化、信仰與語言，「命運緊密交織」；北約盟國曾與美國「並肩同生共死」。雖然媒體紛紛報導跨大西洋時代走向結束，但他強調歐洲是美國「最悠久的老友、最珍視的盟友」，美國希望歐洲強盛，歐洲和美國「註定要在一起」，「終結跨大西洋關係絕非美國所願，我們的家或許在西半球，但是我們將永遠是歐洲的孩子」。

大規模移民帶來危機 控制國家邊境不代表仇恨

魯比歐也批評，西方在冷戰勝利後陷入「危險幻想」，以為全球都會走向自由民主、靠商貿建立的關係可取代民族國家身份，以及世界沒有邊界、每個人都是「世界公民」。他也呼應川普立場，強調大規模移民並非無關緊要的邊境問題，而是一場正改變並破壞西方社會穩定的危機。魯比歐說，控制國家邊境有其必要，這並不代表仇外或是仇恨，而是維護國家主權的基本行為，這關乎社會結構存亡、文明存亡。

收回供應鏈主權 不受其他強權勒索

魯比歐也批評全球貿易體系以及供應鏈對中國「失去控制」，他質疑去工業化是一項有意識的政策選擇，這項長達數十年的經濟行動，剝奪了我們國家的財富、生產能力和獨立性。對供應鏈主權的喪失並非源自於繁榮健康的全球貿易體系。他認為必須重建工業化經濟，收回供應鏈主權，建立一條不受其他強權勒索的關鍵礦產西方供應鏈。這不是要切斷貿易，而是要確保在危機時刻，西方不需要依賴他人的許可來生存。

暗批「其他國家」擴充軍備、肆意開採資源

魯比歐也提及，我們日益將主權外包給國際機構，許多國家卻以犧牲自身防禦能力為代價，投入大量資金建設龐大的福利國家。與此同時其他國家卻以人類史上最快的速度擴充軍備，並毫不猶豫地動用武力來維護自身利益。為了迎合氣候狂熱，我們強加了令人民陷入貧困的能源政策，而我們的競爭對手卻在肆意開採石油、煤炭、天然氣以及其他一切資源——不僅是為了驅動自身經濟發展，更是為了以此作為制衡我們自身的籌碼。

魯比歐也說，我們不希望自己的盟友軟弱，因為會讓我們自己也變得軟弱。我們需要能夠自衛的盟友，這樣任何敵人都不敢輕易試探我們的集體力量。我們需要為自己的文化和傳統感到自豪的盟友，並且願意與我們一起捍衛它。這就是為什麼我們不希望盟友為支離破碎的現狀辯解，而是希望他們正視解決問題的必要措施。

籲美歐共同面對錯誤 攜手重建

魯比歐坦言，如今美歐必須面對共同犯下的錯誤並攜手重建。在川普領導下，美國希望帶領全球「復興和復甦」、打造「西方世紀」，同時也希望這個聯盟「不會讓自身力量被外包、受到侷限或者從屬於一個它無法掌控的體系」，並邀歐洲一起努力，共築「繁榮的新世紀」。

外媒報導指出，這番發言與去年美國副總統范斯（JD Vance）措辭激烈、抨擊美國在歐洲的許多親密盟友，形成鮮明對比。魯比歐的演說也獲得大部分與會者起立鼓掌，不過魯比歐除了釋放要歐洲盟邦放心的訊息，也強調了川普政府意欲重塑跨大西洋聯盟，並重申川普重視的一些議題，像是「大規模移民」、「去工業化」等導致西方「文明消退」的問題，這些問題在他看來同樣威脅著歐洲和美國。魯比歐也提到，聯合國在解決衝突方面「幾乎沒有發揮任何作用」，但否認美國希望解散聯合國等機構，並呼籲對全球機構進行改革。

