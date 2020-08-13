閻麗夢：新冠病毒是2個有害病毒改造而成

閻麗夢公布，新型冠狀病毒是解放軍根據「CC45」、「ZX21」這2個有害病毒改造出來的。（圖取自Max News/GTV）

2020-08-14 00:41:18

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，逃亡美國的中國病毒學家閻麗夢11日受美媒專訪時，透露解放軍是根據「CC45」、「ZX21」這2個有害病毒改造出新型冠狀病毒，且病毒的基因組中殘留大量證據，仔細檢查就會發現問題。

閻麗夢11日受美國加州《極限新聞》（Max News）專訪，她表示，中國政府對病毒的知情程度，遠比人們想像的還要多更多，甚至在疫情爆發之初，中方就早已明白出現在武漢的病毒是人傳人的新型病毒，而且這病毒不是來自武漢華南海鮮市場，它並非源自自然，也不是來自於動物。

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閻麗夢說，中方去年12月就已經擁有病毒基因組序列，這時候的武漢早已爆發疫情，但中共仍然試圖隱瞞真相，讓人們受到感染，甚至連醫師都沒有任何保護措施，中方也沒有對全球示警，所以當時連世界衛生組織（WHO）都不得不聯繫駐香港的實驗室進行秘密調查，以了解武漢到底發生的什麼事情，閻當時為實驗室人員，也就是在此時開始了解中方到底做了什麼。

閻麗夢解釋，新型冠狀病毒是實驗室改造的病毒，基於中國軍事研究所發現的兩個有害病毒，叫做「CC45」、「ZX21」，這些病毒的序列是在2017年到2018年被曝光的，可以在美國國立衛生研究院的基因數據庫找到，病毒的基因組中甚至還殘留著大量的證據，就像人類的指紋一樣，如果檢查就會發現問題。

閻麗夢強調，中國積極聯合世衛組織以及許多專家，企圖掩蓋真相，讓人們的注意力集中在石正麗研究的RAPG-13病毒以及後來的穿山甲病毒，她提到，所有支持新型冠狀病毒「自然起源論」的專家全都不可信任，因為做為專家，他們肯定能看出問題。

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