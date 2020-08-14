武漢肺炎》中國進口厄瓜多冷凍白蝦又驗出病毒 已流入市面

中國進口厄瓜多冷凍白蝦，在外包裝驗出新型冠狀病毒陽性反應。（彭博檔案照）

2020-08-14 18:25:45

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續肆虐全球，中國陝西省13日指出，12日在市場發現進口冷凍白蝦包裝呈現新型冠狀病毒陽性反應，有相同產品已經流入市面，現正全面追查，此前，中國已發現多起進口冷凍食品包裝驗出病毒。

根據中國官媒《人民日報》報導，陝西省西安市疫情防控指揮部辦公室指出，西安市蓮湖區方欣海鮮市場海鮮產品採樣工作，12日從厄瓜多進口冷凍白蝦外包裝驗出新型冠狀病毒陽性反應，截至14日上午7時，市府對各海鮮市場從業人員、各環境樣本進行檢測，目前結果均呈陰性。

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西安市疫情防控指揮部辦公室指出，已在全市範圍內對商場、超市、酒店、餐飲、物流等從業人員全面進行篩檢，方欣海鮮市場密前總採樣人數5051人，已出檢測結果4493人，全部為陰性；方欣海鮮市場環境樣本共有1312份，檢測結果也全部為陰性。

中方指出，陝西各個區、縣、開發區等地的海鮮經營場所，已進行檢測的人員為8934人，已出檢測結果6402人，全部呈現病毒陰性反應；其餘採集環境樣本共2253份，當中862份報告已出爐，全部為陰性；其餘樣本正在檢測中。

該種被驗出病毒陽性反應的厄瓜多冷凍白蝦，在長安區流入10件，已售出7件，產品流向長安、高新2地區，目前查到有26人接觸產品，已把這群人全部集中隔離，初步檢測他們的病毒反應均為陰性；其餘未售出的3件冷凍白蝦產品已經全數銷毀。

據了解，中國從國外進口的冷凍食品，頻頻驗出新型冠狀病毒陽性反應，7月10日中國海關總署指出，大連海關、廈門海關均在南美進口的冷凍白蝦外包裝驗出新型冠狀病毒；此外，中國深圳市衛健委本月13日公告，龍崗區近日對進口冷凍食品進行排查檢測，經過廣東省及深圳市疾控中心複核，發現1份巴西進口雞翅核酸檢驗呈陽性反應。

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