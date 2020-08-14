冰雹與大雨狂襲 小環法選手背部被砸出驚悚紅斑

德克勒克（Tim Declercq）在賽後展示他受到冰雹狂轟濫炸的背部，十分驚悚。（圖截取自推特）

2020-08-15 00:35:32

〔即時新聞／綜合報導〕2020年法國自行車杜多芬繞圈賽（Criterium du Dauphine）目前進行到第二階段，但賽事天候惡劣，科爾德波特山（Col de Porte）區域除了颳風大雨，還下起了冰雹，讓眾參賽選手吃足了苦頭。

據《Dailymail》報導，儘管天候不佳，仍有部分選手咬牙完成賽事。比利時籍選手德克萊克（Tim Declercq）賽後展現了他慘遭冰雹洗禮的背部，畫面十分驚悚。

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賽事第二階段總長135公里，最後由斯洛文尼亞選手Primoz Roglic勝出，歷時3小時39分又40秒。第三階段將於當地時間8月14日開賽。

Congrats with your Polka Dot jersey @Tim_Declercq! pic.twitter.com/NAXxD8AN3S — cycling memes （@Cycling_Memes1） August 13, 2020

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