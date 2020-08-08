美夢成真！非洲男孩雨中漫舞 芭蕾舞團助他赴美受訓

馬杜雨中翩然起舞的影片在推特上已有千萬人次點閱。（圖截取自推特）

2020-08-08 22:33:00

〔即時新聞／綜合報導〕11歲的安東尼·梅梅索瑪·馬杜（Anthony Mmesoma Madu）住在非洲第1大城奈及利亞的拉哥斯（LAGOS）；馬杜的雙親原本希望兒子能成為一位牧師，但也許他們現在改變了想法，因為馬杜一支跳芭蕾的影片目前已超過千萬人次點閱，馬杜也因此獲得了到美國培訓的機會。

《路透》報導，馬杜受訪時表示，當他起舞時，他感覺自身正處於世界之巔。而他踏雨翩翩起舞的影片引起了美國傑出芭蕾舞劇院舞團（American Ballet Theatre School）的注意，該舞團表示，願意提供馬杜獎學金與安排培訓課程，因此自明年起，馬杜會到美國受訓。

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馬杜說，當他的朋友們看到他跳舞時，他們只覺得，他是在跳某種奇怪的外國舞蹈 ，但如今他已為自己贏得了去美國培訓的機會，他一直很期待有一天能搭乘飛機，而這些都是因為芭蕾舞的緣故。

What is dedication? Ballet, barefoot on concrete while raining... incredible! （Via: LeapOfDanceAcademy/IG） pic.twitter.com/seoKahOxre — Black With No Chaser （@BlackNoChaser） June 24, 2020

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