美夢成真！非洲男孩雨中漫舞 芭蕾舞團助他赴美受訓

〔即時新聞/綜合報導〕11歲的安東尼·梅梅索瑪·馬杜(Anthony Mmesoma Madu)住在非洲第1大城奈及利亞的拉哥斯(LAGOS);馬杜的雙親原本希望兒子能成為一位牧師,但也許他們現在改變了想法,因為馬杜一支跳芭蕾的影片目前已超過千萬人次點閱,馬杜也因此獲得了到美國培訓的機會。

《路透》報導,馬杜受訪時表示,當他起舞時,他感覺自身正處於世界之巔。而他踏雨翩翩起舞的影片引起了美國傑出芭蕾舞劇院舞團(American Ballet Theatre School)的注意,該舞團表示,願意提供馬杜獎學金與安排培訓課程,因此自明年起,馬杜會到美國受訓。

馬杜說,當他的朋友們看到他跳舞時,他們只覺得,他是在跳某種奇怪的外國舞蹈 ,但如今他已為自己贏得了去美國培訓的機會,他一直很期待有一天能搭乘飛機,而這些都是因為芭蕾舞的緣故。

