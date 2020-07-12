停不下來！ 蚊子被切除1器官 吸血吸到腹部爆裂「撐死」

失去「腹部伸展受體」的蚊子正在吸食血液。（圖擷取自Youtube）

2020-07-12 21:07:00

〔即時新聞／綜合報導〕炎炎夏日，除了令人心浮氣躁的高溫，最令人討厭的莫過於會叮咬人的蚊子。澳洲一名專門研究蚊子的學者以一項實驗證實，若這種惹人厭的昆蟲體內少了某一種器官，會吸血吸到「撐死」。

在受體被破壞的情況下，蚊子可以喝下自身體重4倍的血液。（圖擷取自Youtube）

綜合外媒報導，任教於墨爾本大學（The University of Melbourne）的斯托特·羅斯（Perran Stott-Ross）根據格瓦茲博士（Robert Gwadz）50多年的研究發現做了一項實驗，他先是將蚊子冰在冰箱中一個小時，讓蚊子失去行動能力。然後在解剖顯微鏡的輔助下，以鑷子破壞蚊子的「腹部伸展受體」（abdominal stretch receptors），隨後把蚊子放到手上誘使牠吸血。

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蚊子在失去該器官後，雖然還能吸取血液，但接下來就彷彿剎車失靈；不斷地吸血的使腹部漲大了好幾圈，讓蚊子失去了飛行能力，有些蚊子更因此腹部「炸裂」。然而在腹部爆開後，蚊子仍貪婪的持續吸血好長一段時間，好像不知道身體已經破了一個大洞，吸進去的東西又流了出來。

格瓦茲博士於50年前發現，蚊子必須透過腹部伸展受體這個器官，來防止自己撐死，而受體被破壞的情況下，蚊子居然可以喝下自身體重4倍的血液，最終可能腹部爆裂。

斯托特·羅斯博士已將此實驗成果發表到《今日昆蟲學》（Entomology Today），相關影片也可以於Youtube以及推特（Twitter）上查看。

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