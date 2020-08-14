為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    被捕保釋後接受BBC專訪 黎智英︰身負使命無所畏懼

    黎智英今日接受BBC專訪，表示自己無所畏懼，因為這是他的使命。（路透資料照）

    黎智英今日接受BBC專訪，表示自己無所畏懼，因為這是他的使命。（路透資料照）

    2020-08-14 16:22:06

    〔即時新聞／綜合報導〕香港壹傳媒創辦人黎智英10日清晨突遭港警以違反香港國安法「勾結境外勢力」逮捕，經歷40小時才獲保釋。今日黎智英接受《英國廣播公司》（BBC）專訪，他表示無所畏懼，會繼續做該做的事情，因為這是他的使命。

    《BBC》主持人一開始就詢問黎智英「是否害怕？」黎智英則說，為什麼他要害怕？這件事情他已經做了30年，而現在正是面臨考驗的時刻，是需要他拿出勇氣的時刻，是他必須向前進的時刻，「我無所畏懼，我會繼續做下去，這是我的使命」。

    他表示，在週一一早，大約有20名員警上門，當時他完全不知道發生什麼事，員警則告知要依違反香港國安法逮捕他。黎智英說，他當時非常震驚，因為國安法是非常嚴酷的法律，他有可能因此被「送中」，因此他向警方表示那時剛運動完，全身都是汗，要求先淋浴，警方當時同意，但禁止他關門。

    黎智英也說，他當時非常慶幸在場的員警都是香港警察，這意味著他不會被「送中」；他也說，如果在場的人有說普通話的警察，那就幾乎可以確定他即將被送往中國。

    《BBC》主持人詢問黎智英，是否認為國際社會所做的足夠？黎智英表示國際社會確實做了很多，但是否足夠，只有歷史可以回答。黎智英也說，現在已經是對立價值觀之間的冷戰，中國與自由世界產生強大衝突。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    直播數度哽咽！ 黎智英：做正確的事 在手銬下沒有感到屈辱
    2020-08-13 11:36

    直播數度哽咽！ 黎智英：做正確的事 在手銬下沒有感到屈辱
    黎智英獲諾貝爾和平獎？ 李怡：港人或會認為當之無愧
    2020-08-12 21:53

    黎智英獲諾貝爾和平獎？ 李怡：港人或會認為當之無愧
    夜間多尿是病？醫：可能致睡眠障礙

    夜間多尿是病？醫：可能致睡眠障礙
    周庭獲釋後首度進食 發文不忘挺「黃色經濟圈」網友讚爆
    2020-08-12 20:25

    周庭獲釋後首度進食 發文不忘挺「黃色經濟圈」網友讚爆
    陳其邁號召高雄人「撐香港」 柯文哲氣：全都選舉操作！
    2020-08-12 19:40

    陳其邁號召高雄人「撐香港」 柯文哲氣：全都選舉操作！
    獲釋返回壹傳媒上班 黎智英：一定撐下去
    2020-08-12 15:47

    獲釋返回壹傳媒上班 黎智英：一定撐下去
    日本跨黨派議員發聲明 強烈抗議中共、港府蹂躪人權
    2020-08-12 14:32

    日本跨黨派議員發聲明 強烈抗議中共、港府蹂躪人權
    國際今日熱門
    2020-08-13 17:24

    軍情動態》美媒：中國擬在關島海域實彈演練 發射彈道飛彈

    2020-08-13 17:41

    中國男師「激戰」嫩女影片外流引議 網︰何必苛責「有需求」的人

    2020-08-13 19:01

    樂不思蜀？！暴雨淹水 四川大媽照樣打麻將 影片

    2020-08-13 17:49

    北韓九龍江河川氾濫 寧邊核設施恐受損

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播