被捕保釋後接受BBC專訪 黎智英︰身負使命無所畏懼

黎智英今日接受BBC專訪，表示自己無所畏懼，因為這是他的使命。（路透資料照）

2020-08-14 16:22:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港壹傳媒創辦人黎智英10日清晨突遭港警以違反香港國安法「勾結境外勢力」逮捕，經歷40小時才獲保釋。今日黎智英接受《英國廣播公司》（BBC）專訪，他表示無所畏懼，會繼續做該做的事情，因為這是他的使命。

《BBC》主持人一開始就詢問黎智英「是否害怕？」黎智英則說，為什麼他要害怕？這件事情他已經做了30年，而現在正是面臨考驗的時刻，是需要他拿出勇氣的時刻，是他必須向前進的時刻，「我無所畏懼，我會繼續做下去，這是我的使命」。

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他表示，在週一一早，大約有20名員警上門，當時他完全不知道發生什麼事，員警則告知要依違反香港國安法逮捕他。黎智英說，他當時非常震驚，因為國安法是非常嚴酷的法律，他有可能因此被「送中」，因此他向警方表示那時剛運動完，全身都是汗，要求先淋浴，警方當時同意，但禁止他關門。

黎智英也說，他當時非常慶幸在場的員警都是香港警察，這意味著他不會被「送中」；他也說，如果在場的人有說普通話的警察，那就幾乎可以確定他即將被送往中國。

《BBC》主持人詢問黎智英，是否認為國際社會所做的足夠？黎智英表示國際社會確實做了很多，但是否足夠，只有歷史可以回答。黎智英也說，現在已經是對立價值觀之間的冷戰，中國與自由世界產生強大衝突。

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