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    日本跨黨派議員發聲明 強烈抗議中共、港府蹂躪人權

    日本跨黨派國會議員組成的「對中政策相關議員聯盟」（JPAC）發表聲明強烈抗議中共和港府蹂躝人權。（取自長島昭久推特）

    日本跨黨派國會議員組成的「對中政策相關議員聯盟」（JPAC）發表聲明強烈抗議中共和港府蹂躝人權。（取自長島昭久推特）

    2020-08-12 14:32:35

    〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕日本跨黨派國會議員組成的「對中政策相關議員聯盟」（JPAC）今天中午召開緊急會議，對於民主運動人士周庭及蘋果日報創辦人黎智英等人被捕一事發表聲明，對於中國共產黨和香港政府蹂躪思想、言論、集會結社等基本人權的行為表示強烈抗議，並要求日本政府盡早表明拒絕配合港府任何針對政治犯的搜查和引渡要求。

    另外，在日港人和挺港日本人也預定今天傍晚6點在日本國會門口發起「守護香港」的示威集會，除表達力挺香港民主運動的立場外，也要求日本政府做出應對。

    JPAC成員的自民黨眾議員長島昭久在推特發表這份聲明，他並表示，該會成員預定傍晚將這份聲明送交首相官邸。聲明中指出，香港國安法施行1個多月，港府大舉逮捕民主運動人士，可以預想中共和港府未來可能依該法加強鎮壓民主運動。

    國安法中列出的4項犯罪行為中包括「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，JPAC指出，港府很可能對國外的嫌疑人進行監視和搜查，並透過國際刑警組織（ICPO）進行國際通緝或依引渡條約要求引渡。

    聲明指出，日本和中國、香港簽有合作搜查協議，未來可能被要求依協議配合搜查和引渡，日本應盡早表態拒絕配合港府任何針對政治犯的搜查和引渡要求。

    另外，JPAC也要求日本政府保護在日港人，延長他們用免簽方式居留日本的期限，或放寬對他們發放工作或留學簽證的條件等。

    日本跨黨派國會議員組成的「對中政策相關議員聯盟」（JPAC）發表聲明強烈抗議中共和港府蹂躝人權。（取自長島昭久推特）

    日本跨黨派國會議員組成的「對中政策相關議員聯盟」（JPAC）發表聲明強烈抗議中共和港府蹂躝人權。（取自長島昭久推特）

    在日港人和挺港日本人預定12日傍晚6點在日本國會門口發起「守護香港」的示威集會。（主辦單位提供）

    在日港人和挺港日本人預定12日傍晚6點在日本國會門口發起「守護香港」的示威集會。（主辦單位提供）

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