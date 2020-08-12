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    周庭獲釋後首度進食 發文不忘挺「黃色經濟圈」網友讚爆

    香港政府近日大動作搜捕涉「港版國安法」人士，包括《壹傳媒》創辦人黎智英等公司高層及前「香港眾志」副秘書長周庭等10人，引起國際社會強烈譴責；周庭（見圖）昨日深夜獲釋後，直到今晚才進食第一餐，收到許多網友關心及讚聲。（路透資料照）

    香港政府近日大動作搜捕涉「港版國安法」人士，包括《壹傳媒》創辦人黎智英等公司高層及前「香港眾志」副秘書長周庭等10人，引起國際社會強烈譴責；周庭（見圖）昨日深夜獲釋後，直到今晚才進食第一餐，收到許多網友關心及讚聲。（路透資料照）

    2020-08-12 20:25:36

    〔即時新聞／綜合報導〕香港政府近日大動作搜捕涉「港版國安法」人士，包括《壹傳媒》創辦人黎智英等公司高層及前「香港眾志」副秘書長周庭等10人，引起國際社會強烈譴責；周庭昨（11）日深夜獲釋後，直到今晚才進食第一餐，收到許多網友關心及讚聲。

    周庭在10日晚間被港府以「國安法」罪名拘捕，11日深夜才獲准保釋，由於《壹傳媒》創辦人黎智英父子及數名高層也被拘押，引爆香港社會發起「撐蘋果」運動。

    周庭被關押1天獲准保釋後，今天清晨在臉書上報平安，並向網友徵求11日的《蘋果》報紙，到晚間還不忘發文力挺「黃色經濟圈」（反送中）的店家，她表示，從警署居留所出來的第一餐就是要到「黃店」捧場，在被扣留期間，收到很多朋友送來的食物，都是來自黃店，「謝謝你們，大家記住要繼續支持黃色經濟圈啊」。

    周庭將近一天沒進食的消息曝光後，收到來自世界各國的慰問，網友們紛紛留言表示，「照顧好自己！ 要吃多多才有力氣走下去！ Fighting!」、「來自台灣 祝福你平安」、「周庭妹妹！永遠支持你！你要加油呀！」、「來自越南，我昨天有為妳禱告，記得永保笑容」。

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