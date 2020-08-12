為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    黎智英獲諾貝爾和平獎？ 李怡：港人或會認為當之無愧

    香港作家李怡表示，拜中共所賜，港人或會認為黎智英（左二）得諾貝爾和平獎是當之無愧。（美聯社）

    香港作家李怡表示，拜中共所賜，港人或會認為黎智英（左二）得諾貝爾和平獎是當之無愧。（美聯社）

    2020-08-12 21:53:10

    〔即時新聞／綜合報導〕壹傳媒創辦人黎智英等人10日遭香港警方以涉嫌違反《港版國安法》逮捕，引起各界譁然，今（12日）晨交保，他宣示《蘋果日報》一定撐下去；對此，香港作家李怡表示，儘管對於他的許多意見不能認同，但「為了維護在各種自由中最值得珍貴的新聞自由，他願意用生命來殉道，卻不能不使人肅然起敬」。

    專欄作家、《九十年代》雜誌總編輯李怡在臉書發文表示，生命與自由，不知有多少名言說過了，但道理人人會說，在現實生活中卻常常看到相反的事實，不過黎智英「兩手空空來到香港，所得一切都歸功於香港之自由」這句話卻有實實在在的人生體驗，李怡指出：「想像他從奴役社會走進自由社會，而如魚得水地獲得所擁有的一切，這感覺是那麼真實。」稱黎若由此而感恩，願意以生命來捍衞香港比生命更值得珍貴的自由，這種殉道精神也不難理解。

    李怡認為黎智英是反對本土派的大中華膠，反對港獨，「他的許多意見我不能認同。但為了維護在各種自由中最值得珍貴的新聞自由，他願意用生命來殉道，卻不能不使人肅然起敬」，而他維護一國兩制，卻遭到殘酷打壓，更足以證明港版國安法的設立，與港獨無關，與分裂國家無關，赤裸裸地是對香港人自由權利的壓制。

    李怡強調，不管香港有多少年輕人不認同黎智英的言論，甚至一些作為，但都看到一個億萬富豪，為了維護遭中港共打壓而搖搖欲墜的傳媒，不顧一切豁出的殉道精神，也激起所有愛護香港愛護自由的市民的憤慨，讓壹傳媒股價與蘋果銷量爆炸式成長，「這是香港的民意民氣所在，橫暴只會激發市民的救亡心態。」

    台灣作家顏擇雅聲稱黎智英有資格獲諾貝爾和平獎，李怡表示：「我想早些時香港會有很多年輕人不能認同；而現在，拜中港共所賜，他們或會認為他當之無愧。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獲釋返回壹傳媒上班 黎智英：一定撐下去
    2020-08-12 15:47

    獲釋返回壹傳媒上班 黎智英：一定撐下去
    黎智英被捕受關注 顏擇雅：很有機會獲諾貝爾和平獎
    2020-08-11 20:26

    黎智英被捕受關注 顏擇雅：很有機會獲諾貝爾和平獎
    運動就好？40歲後肌肉天天在流失

    運動就好？40歲後肌肉天天在流失
    習近平大讚林鄭施政 李怡精闢分析：與香港人為敵
    2019-12-19 19:45

    習近平大讚林鄭施政 李怡精闢分析：與香港人為敵
    星二代邪惡倒奶 火辣比基尼掀暴動
    2018-05-04 13:37

    星二代邪惡倒奶 火辣比基尼掀暴動
    全台熱翻怎麼破 一起飲JOY降溫妙招

    全台熱翻怎麼破 一起飲JOY降溫妙招
    國際今日熱門
    2020-08-12 00:00

    穀神星地底可能暗藏海洋 科學家發現明顯證據

    2020-08-11 23:03

    嚇人！英國伯明罕工業區大火 濃煙直竄雲霄

    2020-08-12 06:02

    港警扣押超過41小時 黎智英12日凌晨交保獲釋

    2020-08-11 22:58

    金屬探測器尋寶迷 紐男找到價值百萬古金幣

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播