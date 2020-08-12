黎智英獲諾貝爾和平獎？ 李怡：港人或會認為當之無愧

香港作家李怡表示，拜中共所賜，港人或會認為黎智英（左二）得諾貝爾和平獎是當之無愧。（美聯社）

2020-08-12 21:53:10

〔即時新聞／綜合報導〕壹傳媒創辦人黎智英等人10日遭香港警方以涉嫌違反《港版國安法》逮捕，引起各界譁然，今（12日）晨交保，他宣示《蘋果日報》一定撐下去；對此，香港作家李怡表示，儘管對於他的許多意見不能認同，但「為了維護在各種自由中最值得珍貴的新聞自由，他願意用生命來殉道，卻不能不使人肅然起敬」。

專欄作家、《九十年代》雜誌總編輯李怡在臉書發文表示，生命與自由，不知有多少名言說過了，但道理人人會說，在現實生活中卻常常看到相反的事實，不過黎智英「兩手空空來到香港，所得一切都歸功於香港之自由」這句話卻有實實在在的人生體驗，李怡指出：「想像他從奴役社會走進自由社會，而如魚得水地獲得所擁有的一切，這感覺是那麼真實。」稱黎若由此而感恩，願意以生命來捍衞香港比生命更值得珍貴的自由，這種殉道精神也不難理解。

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李怡認為黎智英是反對本土派的大中華膠，反對港獨，「他的許多意見我不能認同。但為了維護在各種自由中最值得珍貴的新聞自由，他願意用生命來殉道，卻不能不使人肅然起敬」，而他維護一國兩制，卻遭到殘酷打壓，更足以證明港版國安法的設立，與港獨無關，與分裂國家無關，赤裸裸地是對香港人自由權利的壓制。

李怡強調，不管香港有多少年輕人不認同黎智英的言論，甚至一些作為，但都看到一個億萬富豪，為了維護遭中港共打壓而搖搖欲墜的傳媒，不顧一切豁出的殉道精神，也激起所有愛護香港愛護自由的市民的憤慨，讓壹傳媒股價與蘋果銷量爆炸式成長，「這是香港的民意民氣所在，橫暴只會激發市民的救亡心態。」

台灣作家顏擇雅聲稱黎智英有資格獲諾貝爾和平獎，李怡表示：「我想早些時香港會有很多年輕人不能認同；而現在，拜中港共所賜，他們或會認為他當之無愧。」

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