軍警大量催淚彈鎮壓 波特蘭官員憂示威後釀汙染

波特蘭反種族示威延燒數月，期間警方和聯邦部隊使用大量催淚彈，當地官員擔憂催淚瓦斯的遺留物恐造成汙染。（美聯社資料照）

2020-08-13 17:16:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國波特蘭反種族主義示威延燒數個月，聯邦政府上（7）月與奧勒岡州完成協議後，宣布撤離聯邦部隊，但波特蘭環境官員近日指出，示威活動期間警方和聯邦政府頻繁使用的催淚瓦斯，擔憂殘留物恐造成汙染。

《美聯社》報導，波特蘭市環境局（Bureau of Environmental Services）近日調查示威活動後催淚瓦斯的殘留物，並從聯邦法院大樓附近6個水溝和警局、監獄採集樣本。環境官員表示，當局正在清除催淚氣體的殘留物，防止汙染源流入貫穿市區的威拉米特河（Willamette River），並調查汙染物流入河道後可能造成的影響。

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波特蘭環境局發言人杜爾肯（Diane Dulken）表示，據所知目前全美尚未有一座城市，曾經承受如此大量的催淚瓦斯。當局正在調查並研究環境文獻，確認這些物質成分和毒性。

官員提到，目前正在檢驗催淚瓦斯中發現的汙染物，例如金屬鋅、鉛、銅和鉻等物質。杜爾肯表示，目前尚未有證據顯示殘留的催淚瓦斯已經流入河中，但也強調，不會將話說死，因為當局對催淚彈成分和實際施放的數量了解仍不足。

奧勒岡州聯邦眾議員布盧姆諾爾（Earl Blumenauer）和眾議員波沃爾（Karin Power）上（7）月，要求調查「催淚瓦斯和其他化學物質對人類、野生動植物、水中生物、當地空氣、水質」等可能出現的公共健康和環境風險。

美國爆發「佛洛伊德之死」事件後，點燃全美的示威行動，警方和聯邦執法人員經常在抗議活動中以催淚瓦斯驅離群眾。示威者和市府官員怒控聯邦部隊過度使用催淚彈，聯邦政府則表示，在保護聯邦財產和相關人員的情況下，有必要施放催淚瓦斯。

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