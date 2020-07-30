美國波特蘭示威延燒 記者表明身分仍中彈

26日晚上，執法人員對聯邦法院旁聚集的示威者發射催淚瓦斯。（美聯社）

2020-07-30 23:08:01

〔即時新聞／綜合報導〕自傳出「佛洛伊德之死」後，美國俄勒岡州波特蘭市（Portland）持續爆發示威至今，而拍攝世界各地抗議活動的攝影記者詹寧斯（Jennings），卻在波特蘭市的家鄉第一次受到嚴重傷害。詹寧斯認為，是執法人員以胡椒彈瞄準他的臉。

《CNN》報導，26日晚上，37歲的詹寧斯戴好防毒面具，拿著相機拍攝波特蘭市反種族歧視抗議活動的場面，但在午夜之後，身分不明的執法人員命令示威者離開聯邦法院，並用大量橡膠子彈、布袋彈、胡椒彈及催淚瓦斯驅散人群。詹寧斯指出，他從未在波特蘭見過這種場景。

請繼續往下閱讀...

詹寧斯說，人們開始四面八方奔馳，撞倒彼此，當時他躲在一台車後方，在等待砲火停止後，他起身並舉起手臂，展示自己的相機，為的是讓執法人員辨識他的記者身分，同時他也按照命令，準備離開現場，不料當他只是稍微轉身，子彈便直直射向他的臉，這讓他相當吃驚。事後，美國國土安全部和美國警方都未對此做出回應。

詹寧斯的眼睛持續出血，但依然可以看到。詹寧斯表示，他在世界各地以記者身分記錄抗議活動，照理來說會有一定程度的安全性，但當晚，這個身分卻未保護他；另一方面，他的「白人特權」也沒有保護他，這也讓他意識到，有色人種每天都在面臨這種恐懼。

根據《CNN》獲得當晚的示威影片，顯示一名婦女被橡膠子彈擊中時尖叫，另外還有執法人員抓住示威者將其摔到地上等畫面。波特蘭市警察局則在一份聲明中指出，當晚有示威者在法院的柵欄旁發射煙火。

詹寧斯接受《CNN》採訪，講述自己中彈的過程，同時也將事件記錄在個人IG上。（圖擷自tripjenningsvideo＠IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法