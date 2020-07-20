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    波特蘭示威被聯邦軍隊鎮壓 市長隔空舌戰川普

    聯邦軍隊鎮壓波特蘭示威者，引發市長、川普隔空舌戰。（美聯社）

    聯邦軍隊鎮壓波特蘭示威者，引發市長、川普隔空舌戰。（美聯社）

    2020-07-20 16:42:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國「佛洛伊德之死」引發的反種族主義示威持續在全美延燒，川普政府下令聯邦軍隊鎮壓奧勒岡州（Oregon）波特蘭（Portland）的示威者，此舉也引發波特蘭市長的不滿，和總統川普隔空舌戰。

    綜合外媒報導，川普日前簽署行政命令，誓言保護美國古蹟，聯邦執法人員自上週起依命令，鎮壓波特蘭抗議警察暴行和種族主義的示威者。民主黨籍的波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）和奧勒岡州長布朗（Kate Brown）稱聯邦政府此舉是濫用權力，眾議院的民主黨員也在19日要求進行調查。

    川普推文表示，政府只是想幫助波特蘭，並非為了傷害這座城市。川普指出，波特蘭的領導階層已失去對無政府主義者和煽動者的控制，強調自己必須保護聯邦資產和人民。

    惠勒則表示，導致情勢急遽惡化的是聯邦政府，聯邦軍隊進駐波特蘭，導致更多的暴力和破壞。惠勒指出，波特蘭不需要也不想要，希望聯邦軍隊撤離。惠勒也提到，川普此舉只是希望能挽回自己低迷的民調，利用聯邦警察以穩定選情。

    美國預計在今年11月3日進行總統大選，現任總統川普正尋求連任，根據立場親川普的《福斯新聞》（Fox News）最新民調，川普落後對手拜登（Joe Biden）8個百分點。

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