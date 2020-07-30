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    美聯邦政府與奧勒岡州達成協議 聯邦人員將分段撤出波特蘭

    美國奧勒岡州波特蘭的反種族歧視示威仍持續至今，以美國總統川普為首聯邦政府強勢派遣聯合執法部隊進駐鎮壓，對立持續近2週後聯邦政府選擇妥協，宣布將分階段撤出鎮暴部隊。圖為進駐波特蘭的聯邦執法人員。（法新社）

    美國奧勒岡州波特蘭的反種族歧視示威仍持續至今，以美國總統川普為首聯邦政府強勢派遣聯合執法部隊進駐鎮壓，對立持續近2週後聯邦政府選擇妥協，宣布將分階段撤出鎮暴部隊。圖為進駐波特蘭的聯邦執法人員。（法新社）

    2020-07-30 19:26:46

    〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州波特蘭（Portland）的反種族歧視示威仍持續至今，以美國總統川普為首聯邦政府強勢派遣聯合執法部隊進駐鎮壓，引起外界與多位民主黨籍地方首長反彈，對立持續近2週後聯邦政府選擇妥協，宣布將分階段撤出鎮暴部隊。

    綜合外媒報導，奧勒岡州長布朗（Kate Brown）表示，在與副總統彭斯（Mike Pence）和其他官員討論後，聯邦政府已經同意從波特蘭撤離，這些聯邦執法人員將在今天（7月30日）起分階段撤出。

    美國國體安全部長沃爾夫（Chad Wolf）指出，已經與布朗達成協議，雙方計畫將聯手制止針對聯邦資產與人員的暴力攻擊，並加強奧勒岡州與波特蘭市的執法警力，確保能夠維護街道秩序，包括在入夜後保護遭到包圍與攻擊的聯邦資產；不過針對撤出聯邦執法人員，沃爾夫沒有提出明確的時間表，僅強調「只有在當地警方能確保聯邦設施不再被攻擊，執法人員才會撤出」。

    目前美國西岸有許多城市仍陷入大規模示威當中，川普除了在波特蘭強勢進駐聯邦執法人員鎮壓示威引發爭議外，芝加哥（Chicago），堪薩斯城（Kansas City）和阿布奎基（Albuquerque）也有進駐聯邦執法人員鎮壓示威，引起這些地方首長不滿，但川普揚言將擴大派遣到克里夫蘭（Cleveland）、底特律（Detroit） 及密爾瓦基（Milwaukee）。

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