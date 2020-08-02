波特蘭公寓遭150發槍擊 示威衝突仍不減

波特蘭示威活動持續延燒。（美聯社）

2020-08-02 23:59:37

〔即時新聞／綜合報導〕週五（31日）晚間，波特蘭示威地區傳出槍響，估計超過150發子彈發射，1名婦女被擊中手臂。而週六（1日）衝突持續，示威者向波特蘭警方投擲玻璃瓶，且對其閃爍雷射光，其中似乎有民眾假冒媒體身分攻擊員警。

根據《福斯新聞》 報導，槍擊發生在7月31日晚間11點8分左右，波特蘭市1棟公寓外。波特蘭警局說，超過150發子彈被發射，子彈擊中了至少8座被佔領的公寓和7輛車。其中1發擊中1名婦女的手臂，急救人員幫助止血後將其送往醫院，傷者並無生命危險。

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槍擊事件是否與波特蘭示威活動有關，目前尚不清楚，但公寓居民蘇利馬尼（Kemoh Sulimani）將暴力事件與該市為刪減警察經費的活動連結起來。他說：「他們（警方）有1個不再有經費的幫派暴力工作組，很不幸，因為一旦發生了刪減警方經費的活動，這些事情（暴力事件）就達到了頂峰。」

8月1日是波特蘭市聯邦和州執法部門合作的第3天，美國國土安全部（DHS）持續衡量從奧勒岡州撤離的計劃。國土安全部和奧勒岡州州長布朗（Kate Brown）上週三（7月29日）達成協議，將奧勒岡州警察派到波特蘭，協助聯邦官員保護馬克哈特斐法院（Mark O. Hatfield United States Courthouse）。

1日晚間8點50分，數百人聚集在馬克哈特斐法院外。約有200人開始遊行到市內1棟大樓，阻擋了行車動線。波特蘭警局在事件摘要中說，人們將雷射光對準站在大樓外的警官，並開始向他們投擲玻璃瓶。當示威者繼續投擲物品攻擊警方時，警方宣布集會為非法的，並指示人們驅散。警察說，在外衣上寫著「媒體」的示威者反覆向警察扔東西。目前2人被捕。

國土安全部在週六的最新聲明中表示，「儘管暴力事件正在緩和，聯邦執法部門將暫時保持實地的存在，直到能確定法院大樓和其他聯邦財產是安全的。」

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