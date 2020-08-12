港警再逮40人違「禁聚令」開罰 71歲老翁被捕

香港網友在昨日晚間發起「和你Sing」示威行動，舉起當天的《蘋果日報》抗議。（美聯社）

2020-08-12 15:52:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港「港區國安法」上路逾1個月，港警10日大肆抓捕民主派人士，壹傳媒創辦人黎智英等人被強扣罪名逮捕，激怒港人。香港網友在昨日晚間發起「和你Sing」示威行動，有人手持《蘋果日報》、白紙，也有人高呼「光復香港，時代革命」等口號，最終警察以聚集人士違反《預防及控制疾病規例》於旺角朗豪坊、沙田新城市廣場向40人發出定額罰款通知書，其中1名71歲老翁被控「襲警」遭拘捕。

綜合港媒報導，昨晚網友發起「無懼打壓－全港各區商場和你Sing活動」，聲援遭逮的黎智英等人，多名市民響應號召於於旺角朗豪坊、沙田新城市廣場，高喊「五大訴求 ，缺一不可」及「光復香港，時代革命」口號，部分人手持《蘋果日報》或白紙。

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之後大批防暴警員清場並截查現場人士、多次驅趕記者，旺角更有警員舉起象徵違反國安法的「紫旗」後，朝群眾噴胡椒噴劑，1名理大編委男記者表示自己被警方壓制在地，箝頸超過10秒。

截至晚間10時，警察以違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》為由，向40人發出定額罰款通知書，其中1名71歲老翁被控「襲警」，在砵蘭街及山東街交界被拘捕，之後，這名老翁後因受傷，被救護車送往廣華醫院治療。

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