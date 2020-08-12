為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    港警再逮40人違「禁聚令」開罰 71歲老翁被捕

    香港網友在昨日晚間發起「和你Sing」示威行動，舉起當天的《蘋果日報》抗議。（美聯社）

    香港網友在昨日晚間發起「和你Sing」示威行動，舉起當天的《蘋果日報》抗議。（美聯社）

    2020-08-12 15:52:03

    〔即時新聞／綜合報導〕香港「港區國安法」上路逾1個月，港警10日大肆抓捕民主派人士，壹傳媒創辦人黎智英等人被強扣罪名逮捕，激怒港人。香港網友在昨日晚間發起「和你Sing」示威行動，有人手持《蘋果日報》、白紙，也有人高呼「光復香港，時代革命」等口號，最終警察以聚集人士違反《預防及控制疾病規例》於旺角朗豪坊、沙田新城市廣場向40人發出定額罰款通知書，其中1名71歲老翁被控「襲警」遭拘捕。

    綜合港媒報導，昨晚網友發起「無懼打壓－全港各區商場和你Sing活動」，聲援遭逮的黎智英等人，多名市民響應號召於於旺角朗豪坊、沙田新城市廣場，高喊「五大訴求 ，缺一不可」及「光復香港，時代革命」口號，部分人手持《蘋果日報》或白紙。

    之後大批防暴警員清場並截查現場人士、多次驅趕記者，旺角更有警員舉起象徵違反國安法的「紫旗」後，朝群眾噴胡椒噴劑，1名理大編委男記者表示自己被警方壓制在地，箝頸超過10秒。

    截至晚間10時，警察以違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》為由，向40人發出定額罰款通知書，其中1名71歲老翁被控「襲警」，在砵蘭街及山東街交界被拘捕，之後，這名老翁後因受傷，被救護車送往廣華醫院治療。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    港警扣押超過41小時 黎智英12日凌晨交保獲釋
    2020-08-12 06:02

    港警扣押超過41小時 黎智英12日凌晨交保獲釋
    被拘捕逾1日後保釋！周庭步出警署受訪：港府以言入罪
    2020-08-11 23:59

    被拘捕逾1日後保釋！周庭步出警署受訪：港府以言入罪
    家樂福旁 新店最大都更案即將公開

    家樂福旁 新店最大都更案即將公開
    香港網友今晚號召「和你Sing」 多處出現示威者聚集抗議
    2020-08-11 22:27

    香港網友今晚號召「和你Sing」 多處出現示威者聚集抗議
    大規模抓捕黎智英等9人 港警揚言：不排除更多人被捕
    2020-08-10 16:55

    大規模抓捕黎智英等9人 港警揚言：不排除更多人被捕
    GOGORO環保騎聚．公益相遇

    GOGORO環保騎聚．公益相遇
    國際今日熱門
    2020-08-11 16:58

    軍情動態》美國新一代戰鬥搜救直升機 完成首次空中加油測試

    2020-08-11 18:45

    原本約好黎智英週六對談 林夕：他早有心理準備被捕

    2020-08-11 17:01

    白色恐怖？周庭住處外曾遭裝監視器 個人手機、電腦被沒收

    2020-08-11 18:46

    武漢肺炎》日本人戴口罩竟與防疫無關？ 調查：因為大家都戴

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播