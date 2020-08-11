被拘捕逾1日後保釋！周庭步出警署受訪：港府以言入罪

周庭今晚11點左右完成保釋手續，步出警署受訪。（圖取自周庭臉書）

2020-08-11 23:59:04

首次上稿 22:57

更新時間 23:59（新增周庭確認保釋及受訪內容）

〔即時新聞／綜合報導〕前香港眾志副秘書長周庭昨（10）日遭到港警以違反《香港國安法》拘捕超過24小時，11日晚間11點左右周庭已經完成保釋相關手續，步出警署受訪。

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周庭9日才透過臉書粉專表示，自己發現家門外有多名可疑男子以輪班模式緊盯、監視，讓她痛批「白色恐怖再現」，沒想到昨日就有一大批警員抵達周庭家中搜捕，並以「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」將她拘捕回大埔警署，而周庭家中個人手機、電腦以及文宣品也遭到警方沒收。

綜合港媒報導，11日晚間11點左右時，被拘捕超過24小時的周庭已經確認完成保釋手續，並步出警署受訪。

周庭表示這次被捕非常突然，也對拘捕的理由感到不明所以，痛批港府不只「以言入罪」，更是「無中生有」，接下來會和法律團隊商討拘捕理由及證據，而是否會被起訴則尚無法得知。

周庭也指出，港警已經以《香港國安法第43條實施細則》沒收了她的旅遊證件，擔保條件也非常高。她提到，自己從參與社運至今已經被捕4次，這次是最可怕的一次，因此呼籲參與社運的港民必須小心。

「在參與香港社會運動中，能夠成為爭取香港民主、自由一分子，我不後悔。」周庭透露，在拘捕過程中透過律師收到香港及海外各地的支持，感性說道「爭取民主之路不容易，但有人同行」。

周庭臉書粉專全文

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