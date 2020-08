日網友、政治人物聲援「學民女神」！「釋放周庭」衝twitter趨勢第一

2020-08-11 11:33:58

〔即時新聞/綜合報導〕香港「港區國安法」上路逾1個月,港警昨日展開大肆抓捕民主派人士,震驚國際社會。被日本封為「香港民主女神」的前香港眾志副秘書長周庭也在逮捕名單內,引發日本網友關注、不滿,twitter上出現不少「#FreeAgnes(釋放周庭)」的貼文,「#FreeAgnes」標籤一度衝上日本twitter趨勢第1名,日本多位政治人物也在twitter上聲援。

年僅23歲的「學民女神」周庭曾任香港學運團體「學民思潮」發言人,因為長相清秀受到不少人關注,加上周庭熱愛日本文化,從小自學日文,日語程度相當好,也曾上各大日媒以及節目宣揚理念,常在Twitter互動,因此受到許多日本網友喜愛,被日媒封為「香港民主女神」。周庭被捕的消息一出,引發日本網友強烈的不滿,怒罵「這根本是無理的指控、流氓的行為」,twitter上出現不少「#FreeAgnes(釋放周庭)」的貼文,「#FreeAgnes」標籤一度衝上日本twitter趨勢第1名,常據流行趨勢榜,相關標籤仍在增加。

不止日本網友憤慨,多位政治人物也聲援,日本共產黨領黨人志位和夫在Twitter上表示中國大肆逮捕香港民主派人士的作為和「社會主義」完全無關,只是單純的「人權壓迫」,要求停止暴政,立刻釋放他們。日本參議院議員石川大我也分享周庭遭捕的消息,並說會持續堅定維護香港民主、自由的立場。

Thank you for a lot of massage from Hong Kong and all over the world!!

As a member of Japanese house of councilors,I will do my best to support freedom and democracy in Hong Kong. #standwithhongkong https://t.co/2VPNKDlSRD