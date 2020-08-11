日網友、政治人物聲援「學民女神」！「釋放周庭」衝twitter趨勢第一

已宣布解散的香港本土派政黨「香港眾志」前副秘書長周庭，10日晚間遭警方以違反國安法為由逮捕，指控她負責運作一個「叫人制裁香港」的組織。（法新社）

2020-08-11 11:33:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港「港區國安法」上路逾1個月，港警昨日展開大肆抓捕民主派人士，震驚國際社會。被日本封為「香港民主女神」的前香港眾志副秘書長周庭也在逮捕名單內，引發日本網友關注、不滿，twitter上出現不少「#FreeAgnes（釋放周庭）」的貼文，「#FreeAgnes」標籤一度衝上日本twitter趨勢第1名，日本多位政治人物也在twitter上聲援。

年僅23歲的「學民女神」周庭曾任香港學運團體「學民思潮」發言人，因為長相清秀受到不少人關注，加上周庭熱愛日本文化，從小自學日文，日語程度相當好，也曾上各大日媒以及節目宣揚理念，常在Twitter互動，因此受到許多日本網友喜愛，被日媒封為「香港民主女神」。周庭被捕的消息一出，引發日本網友強烈的不滿，怒罵「這根本是無理的指控、流氓的行為」，twitter上出現不少「#FreeAgnes（釋放周庭）」的貼文，「#FreeAgnes」標籤一度衝上日本twitter趨勢第1名，常據流行趨勢榜，相關標籤仍在增加。

請繼續往下閱讀...

不止日本網友憤慨，多位政治人物也聲援，日本共產黨領黨人志位和夫在Twitter上表示中國大肆逮捕香港民主派人士的作為和「社會主義」完全無關，只是單純的「人權壓迫」，要求停止暴政，立刻釋放他們。日本參議院議員石川大我也分享周庭遭捕的消息，並說會持續堅定維護香港民主、自由的立場。

Thank you for a lot of massage from Hong Kong and all over the world!!

As a member of Japanese house of councilors,I will do my best to support freedom and democracy in Hong Kong. #standwithhongkong https://t.co/2VPNKDlSRD — 石川大我 参議院議員 ???? （@ishikawataiga） August 10, 2020

日本Twitter網友聲援周庭，相關標籤一度占據推特趨勢第一、第五名。（圖翻攝自Twitter）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法