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    日本政界、藝文人士強力聲援！民主女神周庭仍未獲釋

    被日本封為「香港民主女神」的前香港眾志副秘書長周庭（見圖）昨日遭到港警拘捕。（法新社）

    被日本封為「香港民主女神」的前香港眾志副秘書長周庭（見圖）昨日遭到港警拘捕。（法新社）

    2020-08-11 21:29:18

    〔即時新聞／綜合報導〕被日本封為「香港民主女神」的前香港眾志副秘書長周庭昨（10）日遭到港警拘捕，至今仍未獲釋，日本許多政界、藝文界人士陸續出聲力挺，其中日本動畫導演水島精二及水島努，過去就曾因力挺香港反送中示威者「五大訴求」及香港民主，引爆中國網友怒火被抵制，這次他們同樣無畏地在推特上以「#FreeAgnes（釋放周庭）」推文來聲援。

    周庭昨日被以「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」罪名拘捕回大埔警署，消息一出引發許多日本網友不滿，在各個貼文以「#FreeAgnes（釋放周庭）」來做出聲援。

    關心香港民主 日本政界、藝文界人士陸續聲援

    周庭臉書粉專（目前由小編代理）指出，多名藝文界及政界人士都透過推文紛紛送上支持，例如日本參議院議員小池晃今天上午就在推特上以「#FreeAgnes（釋放周庭）」標籤發文痛批，「逮捕周庭和黎智英嚴重的侵害人權，這不僅僅是單純的國內問題，而是國際問題」。

    而曾經執導《鋼之鍊金術師03》以及《機動戰士鋼彈00》的日本知名動畫導演水島精二以及另名動畫導演水島努，過去曾在推特聲援「五大訴求」和香港民主化 ，水島努則是以小熊維尼來嘲諷中國，引發中國網友不滿，怒喊抵制，還要求中國動畫網站將他們的作品下架；這次他們也同樣透過推特，以「#FreeAgnes（釋放周庭）」標籤發文，並轉推周庭遭捕的相關新聞，再對此議題出聲支援。

    除了上述人士，藝文界部分還包含「奈良美智（藝術家）」、「高田明美（《魔法小天使》動畫家）」、「秋元才加（前AKB48成員）」、「折井步（前AKB48成員）」、「千眼美子（演員）」、「鶴野剛士（《超人力霸王》演員）」、「町山智浩（影評人）」、「太田基裕（舞台劇演員）」、「太安萬侶（書法家）」、「白石和彌（導演）」、「乙武洋匡（勵志作家）」、「土居豊（作家）」。

    政治界則包含「眾議院山尾志櫻里」、「眾議員、立憲民主黨黨魁枝野幸男」、「參議員蓮舫」、「參議員小池晃」、「參議員石川大我」、「參議員吉良佳子」、「內閣官房長官菅義偉」、「日本共產黨委員長志位和夫」、「縣議會議員立川由美」、「人權律師海渡雄一」。

    拘捕快24小時 周庭至今仍未獲釋

    周庭臉書粉專也透露，目前周庭仍被拘於大埔警署，已和律師會面過，律師指出，周庭已經進行兩輪錄影查問，雖然疲勞但精神狀況佳，不過至今仍未出現獲准保釋的消息。

    周庭臉書粉專全文

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