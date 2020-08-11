港府報復？ 周庭被控運作「叫人制裁香港」組織

已宣布解散的香港本土派政黨「香港眾志」前副秘書長周庭，10日晚間遭警方以違反國安法為由逮捕，指控她負責運作一個「叫人制裁香港」的組織。（法新社）

2020-08-11 06:04:07

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港警方10日大動作逮捕壹傳媒創辦人黎智英等多名壹傳媒高階主管，以及香港本土派政黨「香港眾志」前副秘書長周庭等3人，指控他們與一個「叫人制裁香港」的組織有關，3人負責在香港運作相關組織，壹傳媒則有高層向該組織提供資金。據信這個「叫人制裁香港」的組織，即為去年「反送中」運動期間出現的「我要攬炒」。

香港媒體報導，香港警務處國家安全處高級警司李桂華10日晚間向媒體表示，警方共逮捕9男1女，年齡介於23歲到72歲，其中5男1女涉嫌觸犯《港區國安法》，包括壹傳媒創辦人黎智英、壹傳媒行政總裁兼《蘋果日報》社長張劍虹等人，黎智英和壹傳媒營運總裁周達權及其餘4人，還涉嫌串謀詐騙，以低價使用工業邨廠房權利。

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李桂華還說，被捕的2男1女與一個「宣傳、參與、叫人制裁香港」的組織有關，而這3人負責在香港運作該組織。據信這2男1女就是指周庭、「香港故事」成員李宇軒及前「學民思潮」成員李宗澤等3人。李桂華指稱，3人在國安法實施後仍積極支持呼籲制裁香港的活動，而壹傳媒高層涉嫌以外國帳戶金援該組織。

去年反對「逃犯條例」修訂草案運動初期，一名連登論壇（LIHKG）會員「攬炒巴」提出「攬炒」戰略，並成立「Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.」團隊（又稱「攬炒團隊」），透過Telegram招募志同道合的網友籌辦各類活動，包括發起眾籌在西方國家的媒體及街頭刊登廣告，呼籲網友向外國政府遊說取消港府官員和親中派人士的外國護照，「攬炒」（同歸於盡）也成為反送中抗爭者的流行語。

美國財政部7日宣布制裁11名中國和香港官員，包括香港特首林鄭月娥、警務處長鄧炳強、前警務處長盧偉聰、保安局局長李家超，以及中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍、副主任張曉明、香港中聯辦主任駱惠寧、北京駐港維護國家安全公署署長鄭雁雄等，指控他們限縮香港政治自由。

被問到是否在網路貼文便是違反國安法時，李桂華說，「運作不是這麼簡單」，而是「讓香港真的被制裁」，這2男1女以外的其他人士，以鉅款支持該組織運作；該組織運作已有1年之久，國安處已調查1個多月。至於案情，李桂華聲稱，是以國安法第29條為「起點」，即「勾結外國勢力」，但又說不知道未來是否會有增減。他還強調，這次行動與港府高級官員及警務處長鄧炳強被制裁完全無關。

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